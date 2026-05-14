Dựa trên số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố, tổng doanh số 5 mẫu xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 4/2026 đạt 2.343 xe, gần như đi ngang so với tháng 3 (2.338 xe). Bề nổi tưởng như yên ả, nhưng bên dưới là sự dịch chuyển thị phần khá mạnh, phản ánh rõ tâm lý tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Toyota Vios: 750 xe

Dù vẫn giữ vững ngôi vương phân khúc, nhưng Toyota Vios không còn tạo được cảm giác áp đảo như trước khi có một tháng kinh doanh không mấy suôn sẻ. Cụ thể, tháng 4/2026, mẫu sedan quốc dân này chỉ đạt 750 xe, giảm tới 25,3% so với mức 1.004 xe của tháng liền trước. Đây là cú giảm không hề nhẹ với một mẫu xe vốn nổi tiếng ổn định.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể đến từ việc các chương trình khuyến mại lớn đầu năm đã kết thúc, đồng thời khách hàng đang có xu hướng cân nhắc sang các mẫu SUV cỡ nhỏ gầm cao cùng tầm giá. Dù vậy, với nền tảng vững chắc, lũy kế 4 tháng đầu năm, Vios vẫn vững vàng ở ngôi vương toàn phân khúc với 3.487 xe bán ra.

Mazda2: 640 xe

Trái ngược với đà giảm của Toyota Vios, Mazda2 lại trở thành "ngôi sao sáng" nhất phân khúc trong tháng 4. đã có một tháng kinh doanh bùng nổ khi bán ra 640 chiếc, tăng trưởng ngoạn mục 47,8% so với mức 433 xe của tháng trước, qua đó tiếp tục duy trì ở vị trí á quân tháng thứ 2 liên tiếp, đồng thời phả hơi nóng trực tiếp vào đối thủ Toyota Vios.

Sức hút của Mazda2 đến từ mác "xe nhập Thái", thiết kế Kodo thời trang, cùng chiến lược giá bán vô cùng dễ tiếp cận từ đại lý, thu hút mạnh mẽ nhóm khách hàng trẻ tuổi và phái nữ mua xe lần đầu. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh số Mazda2 đạt 1.687 xe.

Honda City: 484 xe

Cùng chung niềm vui tăng trưởng là Honda City. Kết thúc tháng 4/2026, mẫu xe sedan cỡ B của Honda ghi nhận mức doanh số 484 xe, tăng 21,6% so với 398 xe của tháng 3. Các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ mạnh tay từ chính hãng và đại lý đã phát huy tác dụng tốt.

Bên cạnh đó, gói an toàn tiên tiến Honda Sensing và cảm giác lái đậm chất thể thao tiếp tục là "vũ khí" giúp City chinh phục nhóm khách hàng gia đình. Dù để đối thủ Mazda2 vượt mặt trong hai tháng qua nhưng doanh số lũy kế 4 tháng của Honda City đạt 2.165 xe vẫn đảm bảo cho mẫu xe này ở vị trí á quân toàn phân khúc.

Hyundai Accent: 323 xe

Trái ngược với đà thăng hoa của các đối thủ Nhật Bản, mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Accent lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Từng được xem là đối trọng trực tiếp của Toyota Vios, Hyundai Accent chỉ bán được 323 xe trong tháng 4, giảm 12,5% so với tháng 3.

Con số này cho thấy mẫu xe Hàn Quốc đang thực sự gặp vấn đề về sức hút dù đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đang bán ra với thế hệ mới nhất. Lũy kế 4 tháng, Accent tạm chốt ở mức 1.634 xe.

Mitsubishi Attrage: 146 xe

Ở vị trí cuối bảng, Mitsubishi Attrage vẫn duy trì nhịp độ túc tắc với 146 xe bán ra trong tháng 4, tăng nhẹ 9% so với tháng 3. Với lợi thế giá bán rẻ bậc nhất phân khúc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, Attrage vẫn có chỗ đứng riêng, chủ yếu hướng tới tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Doanh số lũy kế 4 tháng của Attrage đạt 506 xe.

Bức tranh doanh số tháng 4/2026 cho thấy một thực tế rõ ràng là dòng xe sedan cỡ B đang bị đặt dưới sức ép lớn chưa từng có. Khách hàng Việt giờ đây không chỉ yếu cầu một chiếc xe "nồi đồng cối đá" mà thiết kế phải bắt mắt, công nghệ phải đủ dùng, an toàn phải rõ ràng và giá bán phải "mềm".

Hơn thế nữa, sức ép khổng lồ từ các phân khúc xe gầm cao SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta... đang dần ăn lẹm vào miếng bánh thị phần của sedan cỡ B. Vì thế, trong thời gian tới, dự báo phân khúc này sẽ còn chứng kiến nhiều cuộc đua về giá bán và trang bị.

