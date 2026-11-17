Tiêm kích J-10C bất ngờ mang tên lửa Kh-29T cải tiến gốc Nga, hé lộ bước tiến quan trọng trong khả năng tấn công mặt đất chi phí thấp nhưng sức công phá mạnh của tiêm kích Trung Quốc.

Hình ảnh mới từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy tiêm kích J-10C lần đầu tiên xuất hiện với biến thể tên lửa không đối đất Kh-29T gốc Nga đã được cải tiến trong nước, mở ra góc nhìn rõ hơn về khả năng tấn công mặt đất chi phí thấp nhưng sát thương cao của máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 này.

Tiêm kích J-10C trang bị tên lửa Kh-29T. Ảnh: eurasiantimes.com

Tiêm kích J-10C đa năng thế hệ 4.5 và hệ thống điện tử tiên tiến

Tiêm kích J-10C do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô phát triển là phiên bản hiện đại hóa quan trọng trong dòng tiêm kích J-10, thuộc nhóm máy bay đa năng thế hệ 4.5.

Máy bay J-10C sử dụng động cơ phản lực đơn, chủ yếu là biến thể WS-10B hoặc AL-31FN tùy theo lô sản xuất, kết hợp với radar mảng pha điện tử chủ động AESA cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu đồng thời ở khoảng cách xa.

Hệ thống điện tử hàng không (avionics) tiên tiến cùng khả năng tích hợp dữ liệu cảm biến giúp tiêm kích J-10C thực hiện tốt cả nhiệm vụ không đối không lẫn không đối đất.

Đoạn phim mới do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy tiêm kích J-10C mang theo tên Kh-29T có nguồn gốc từ Nga, làm dấy lên nhiều câu hỏi về nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng năng lực tấn công mặt đất cho dòng máy bay này cũng như tận dụng tối đa giá trị từ kho vũ khí hiện có. Ảnh: theasialive.com

Với số lượng lớn trong biên chế không quân Trung Quốc, tiêm kích J-10C đóng vai trò máy bay chủ lực trong các hoạt động tuần tra.

Trước đây, khả năng tấn công mặt đất của máy bay này chủ yếu dựa vào tên lửa hành trình KD-88 có tầm xa hơn 200km, cho phép phóng ngoài vùng phòng không đối phương nhưng chi phí cao.

Việc xuất hiện tên lửa Kh-29T trên tiêm kích J-10C bổ sung một lựa chọn tấn công tầm ngắn đến trung bình với sức công phá mạnh, phù hợp cho các mục tiêu kiên cố như đường băng, cầu cống, hầm trú ẩn hoặc tàu mặt nước.

Tiêm kích J-10C của Không quân Trung Quốc. Ảnh: zona-militar.com

Tên lửa Kh-29T cải tiến hạng nặng với đầu dò ảnh nhiệt hồng ngoại

Tên lửa Kh-29T, còn được biết đến với mã định danh NATO AS-14 Kedge, là vũ khí không đối đất hạng nặng do Nga phát triển từ thời Liên Xô và đưa vào biên chế từ những năm 1980.

Tên lửa có trọng lượng khoảng 685kg, mang đầu đạn xuyên giáp nổ mạnh nặng khoảng 320kg, được thiết kế để phá hủy mục tiêu cứng trong tầm bắn từ 10 đến 30km tùy điều kiện phóng.

Hệ thống dẫn đường gốc của tên lửa Kh-29T sử dụng đầu dò truyền hình, cho phép khóa mục tiêu trước khi phóng và dẫn đường tự động đến điểm định sẵn.

Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 2.000 quả tên lửa loại này cùng với tiêm kích Su-30MKK vào đầu những năm 2000.

Tiêm kích J-10C của Trung Quốc bị phát hiện mang theo tên lửa Kh-29T hạng nặng cải tiến có nguồn gốc từ Nga. Ảnh: scmp.com

Biến thể tên lửa Kh-29T xuất hiện trên tiêm kích J-10C được cho là đã trải qua cải tiến trong nước, có khả năng thay thế đầu dò gốc bằng đầu dò ảnh nhiệt hồng ngoại tiên tiến hơn.

Sự thay đổi này giúp tên lửa hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm, đồng thời giảm phụ thuộc vào công nghệ dẫn đường truyền hình vốn dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi hoặc che khuất.

Trước đó, biến thể cải tiến tương tự đã được ghi nhận trên máy bay tiêm kích-bom JH-7A và tiêm kích J-16, cho thấy Trung Quốc đang mở rộng khả năng tích hợp vũ khí này sang nhiều nền tảng khác nhau.

Sự kết hợp giữa tiêm kích J-10C và tên lửa Kh-29T cải tiến phản ánh chiến lược tận dụng kho vũ khí sẵn có để nâng cao tính linh hoạt chiến thuật.

Điều này cho phép tiêm kích J-10C thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác với chi phí thấp hơn, đặc biệt hữu ích khi cần phá hủy cơ sở hạ tầng kiên cố trong các kịch bản xung đột tiềm năng.

Về mặt kỹ thuật, việc tích hợp thành công tên lửa Kh-29T trên một máy bay đơn động cơ như tiêm kích J-10C đòi hỏi sự tương thích về hệ thống treo, điện tử điều khiển và phần mềm quản lý vũ khí, chứng tỏ mức độ hoàn thiện của hệ thống điện tử hàng không (avionics) nội địa.

Loại tên lửa Kh-29T cải tiến này trước đây từng được nhìn thấy trên các tiêm kích JH-7A và J-16 của Trung Quốc. Ảnh: interestingengineering.com

Tuy nhiên, tầm bắn hạn chế của tên lửa Kh-29T đòi hỏi máy bay phải tiếp cận gần hơn mục tiêu so với các tên lửa hành trình hiện đại, tăng rủi ro trước hệ thống phòng không đối phương.

Các nhà phân tích lưu ý rằng cải tiến đầu dò ảnh nhiệt có thể nâng cao độ chính xác nhưng vẫn cần xác minh độc lập về hiệu suất thực tế.

Sự kiện này chứng minh xu hướng hiện đại hóa từng bước của không quân Trung Quốc, nơi các nền tảng hiện có được nâng cấp khả năng đa nhiệm thông qua việc tối ưu hóa kho vũ khí nhập khẩu và cải tiến nội địa.

Việc tiêm kích J-10C mang được tên lửa hạng nặng như Kh-29T không chỉ mở rộng vai trò tấn công mặt đất mà còn cho thấy nỗ lực cân bằng giữa chi phí vận hành và hiệu quả chiến đấu trong môi trường công nghệ quân sự ngày càng phức tạp.

(Theo scmp.com, interestingengineering.com, eurasiantimes.com, theasialive.com, ua.news, vpk.name, zona-militar.com)