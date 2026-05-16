Tại tứ kết VCK U17 châu Á, đối thủ của U17 Việt Nam là U17 Australia được đánh giá vừa sức. Trước đó, ở giải Đông Nam Á 2026, hai đội từng gặp nhau ở bán kết, với chiến thắng 2-1 thuộc về đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

So với giải đấu đó, U17 Việt Nam gần như giữ nguyên bộ khung lực lượng, trong khi U17 Australia có 5 sự thay đổi, đáng chú ý là thủ môn Charlie Wilson-Papps thuộc biên chế Brighton & Hove Albion (Anh) và hậu vệ Harrison Bond đang chơi cho Red Bull Salzburg (Áo).

Tại vòng bảng, U17 Australia thắng đậm Ấn Độ 4-0 nhưng sau đó thua 0-2 trước U17 Uzbekistan. Ở hai trận đấu này, hàng thủ của U17 Australia thường gặp khó khăn khi đối thủ chơi pressing tầm cao, đặc biệt là bên hành lang phải. Đây cũng chính là điểm yếu mà U17 Việt Nam từng khai thác triệt để ở giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào tháng trước.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia ở giải Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4.

Dù gặp vấn đề ở khả năng tổ chức của hàng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái, nhưng U17 Australia cũng có những điểm mạnh riêng, thậm chí vượt trội so với U17 Việt Nam. Đó chính là thể hình, thể lực của đội bóng xứ chuột túi.

Ở tứ kết, trong khi U17 Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp nhất trong 8 đội (173,9 cm), thì U17 Australia sở hữu chiều cao trung bình 179,3 cm. Sự chênh lệch này mang tới lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi hay khả năng không chiến.

Đó là chưa kể U17 Australia chỉ phải đá 2 trận ở vòng bảng (do U17 Triều Tiên rút lui), vì thế không tốn nhiều sức lực như U17 Việt Nam (đá 3 trận gặp các đối thủ mạnh).

Ngoài ra, thất bại ở giải Đông Nam Á cũng giúp thầy trò HLV Carl Veart rút ra nhiều bài học xương máu, trong khi U17 Việt Nam nếu không được làm công tác tư tưởng tốt, có thể chủ quan.

Nhìn chung, U17 Australia không phải là đối thủ mà U17 Việt Nam phải e ngại, nhưng vẫn buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải chơi tập trung, cảnh giác, có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, đặc biệt là thể lực. Trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở vòng bảng có nguyên nhân chính từ việc thể lực giảm sút ở những phút cuối trận của U17 Việt Nam.

