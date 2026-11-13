Trước những biến động từ thực tiễn phân định lại địa bàn và quy hoạch mạng lưới trường lớp, việc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc từ địa phương để sớm điều chỉnh, hoàn thiện thể chế Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến thẩm định Hồ sơ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 66/2025/NĐ-CP Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Theo số liệu báo cáo của 31/34 Sở Giáo dục và Đào tạo, thời điểm tháng 12/2025, số trẻ em nhà trẻ bán trú hưởng chính sách là 113.277 trẻ.

Theo số liệu báo cáo của 31/34 Sở Giáo dục và Đào tạo, thời điểm tháng 12/2025, số trẻ em nhà trẻ bán trú hưởng chính sách là 113.277 trẻ; số học sinh tiểu học, Trung học Cơ sở hưởng chính sách học sinh bán trú là 375.255 học sinh và số học sinh Trung học Phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên hưởng chính sách là 115.504 học sinh, học viên.

Số học sinh trường dân tộc nội trú hưởng chính sách là 81.654 học sinh. Đến tháng 9/2026, số trẻ em nhà trẻ bán trú là 132.237 trẻ; số học sinh tiểu học, Trung học Cơ sở là 409.498 học sinh; số học sinh Trung học Phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên là 137.52 học sinh, học viên; số học sinh dân tộc nội trú là 84.400 học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chính sách hỗ trợ thiết thực đã củng cố niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vào đường lối, chủ trương an sinh của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Việc triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP đã khẳng định tính đúng đắn, nhân văn và tầm quan trọng chiến lược của chính sách an sinh giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang và hải đảo.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước những biến động nhanh chóng từ thực tiễn phân định lại địa bàn và quy hoạch mạng lưới trường lớp, việc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc từ địa phương để sớm điều chỉnh, hoàn thiện thể chế Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây chính là chìa khóa then chốt để đảm bảo công bằng tiếp cận giáo dục, không để bất kỳ học sinh yếu thế nào bị bỏ lại phía sau, góp phần phát triển, kinh tế, xã hội bền vững tại các địa bàn chiến lược của đất nước.