Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13h chiều nay (28/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khả năng sắp vào Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h; có khả năng vượt qua vĩ tuyến 5 và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày mai (29/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông; cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới duy trì hướng và tốc độ di chuyển. Đến 13h ngày 30/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, cường độ lúc này đạt cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nếu áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, đây sẽ là xoáy thuận nhiệt đới thứ 21 trên Biển Đông trong năm 2025 (trong đó 15 cơn bão), vượt kỷ lục 20 cơn của năm 2017, qua đó lập kỷ lục lịch sử về số xoáy thuận hoạt động trong 1 năm.

Bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Trong khi đó, cơn bão số 15 Koto đang ở khu vực giữa Biển Đông, nay thêm áp thấp nhiệt đới mới hình thành khiến diễn biến cơn bão này càng trở nên phức tạp hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, giảm 2 cấp so với chiều tối qua và đổi hướng liên tục.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 14h ngày 28/11. Nguồn: NCHMF

Hiện, bão đang di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h. Dự báo, bão sẽ tồn tại trên biển khoảng 4-5 ngày nữa trước khi đổ bộ đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển, theo hướng Bắc Tây Bắc, vẫn giữ tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 13h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc, cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ hầu như ít dịch chuyển, chỉ 3-5km/h. Đến 13h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông. Cường độ bão lúc này giảm còn cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Đến 13h ngày 1/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.