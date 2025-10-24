Theo báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tuyên bố, Tel Aviv "sẽ không làm gì với Bờ Tây" trong bối cảnh một số nhà lập pháp Israel thúc đẩy dự luật liên quan đến việc sáp nhập vùng đất này.

"Đừng lo lắng về Bờ Tây, Israel sẽ không làm gì với khu vực đó cả", ông Trump cho biết.

Các quan chức Nhà Trắng sau đó tiết lộ, ông Trump dọa sẽ "trừng phạt" Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu Tel Aviv có những động thái gây tranh cãi, làm ảnh hưởng đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Họ không nên đối xử với chúng tôi như chính quyền của (cựu Tổng thống Mỹ) Biden. Tổng thống Trump sẽ có những biện pháp mạnh nếu Israel phá hỏng lệnh ngừng bắn", một quan chức Mỹ nói.

Cách đây 2 ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có chuyến thăm tới Israel và vô cùng "bất ngờ" khi nhận ra Quốc hội Israel tiến hành bỏ phiếu về dự luật sáp nhập Bờ Tây. Thủ tướng Netanyahu sau đó đã phải trấn an ông Vance rằng, đây chỉ là cuộc bỏ phiếu sơ bộ và không mang nhiều ý nghĩa thực tế.

"Điều này không thể xảy ra khi tôi đang ở đây. Nếu đây là một chiêu trò chính trị, thì nó là một bước đi không hay. Chính sách của Tổng thống Trump là Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập", ông Vance nhấn mạnh.

Liên quan tới vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Israel ngày 23/10 để gặp Thủ tướng Netanyahu. Trong cuộc họp báo chung sau đó, ông Netanyahu khẳng định, Israel vẫn đang thúc đẩy hòa bình bất chấp một số khó khăn đang phải đối mặt. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Rubio lưu ý, ưu tiên hàng đầu của Washington là củng cố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.