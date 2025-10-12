Trong một thông cáo mới, Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống nước này Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Dải Gaza tại thành phố Sharm el-Sheikh vào ngày 13/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Sự kiện lần này sẽ có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo đến từ 20 quốc gia nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, tăng cường những nỗ lực để đạt được nền hòa bình và ổn định ở Trung Đông cũng như mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định của khu vực”, trích thông cáo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập.

Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận tham gia sự kiện này. Hiện chưa rõ liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đại diện của Phong trào Hồi giáo Hamas có góp mặt hay không.

Theo hãng tin Al Jazeera, hội nghị lần này được tổ chức ở Ai Cập trong bối cảnh chính quyền Israel và nhóm Hamas gần đây đã nhất trí về "giai đoạn 1" ngừng bắn ở Dải Gaza và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng rút quân khỏi một số khu vực tại đó.