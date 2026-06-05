Theo báo Guardian, trong bức thư công khai đầu tiên do ông Zelensky viết trực tiếp cho ông Putin kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, người đứng đầu Kiev thừa nhận sự thay đổi ưu tiên của Washington, cho rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ chờ đợi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại chú trọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong khi vẫn tập trung cho cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: APAImages

“Tôi đang đề xuất một cuộc gặp”, ông Zelensky viết. Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán được đề xuất có thể được tổ chức tại một quốc gia thứ 3 trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các quốc gia Ảrập.

“Chính các nhà lãnh đạo mới là người giải quyết những vấn đề then chốt. Điều đó luôn luôn đúng và sẽ luôn luôn như vậy. Tôi đề xuất ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp như vậy”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán và đề xuất trao đổi tù binh toàn diện như bước đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

Giới quan sát nhận định Tổng thống Ukraine đang cố gắng nắm bắt thời điểm then chốt trong cuộc xung đột khi các lực lượng Kiev bắt đầu giành lại một số lợi thế trên tiền tuyến, phần lớn nhờ khả năng tấn công tầm xa được cải thiện, làm phức tạp thêm các bước tiến của quân Nga. Trong khi đó, Moscow đã tăng cường chiến dịch không kích dữ dội khắp Ukraine, tìm cách khai thác sự thiếu hụt và tính dễ bị tổn thương của Kiev trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin chưa xem bức thư của ông Zelensky. Ông Peskov nhắc lại tuyên bố của mình rằng Tổng thống Ukraine Zelensky có thể đến Moscow nếu muốn đàm phán.

Phát biểu trước báo giới hôm 4/6, Tổng thống Nga Putin tuyên bố nước này sẽ tăng cường phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần đây. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề Ukraine theo những gì đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Anchorage, Alaska năm ngoái và Kiev cần chấp nhận chúng để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Cùng ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sẽ rất "tuyệt vời" nếu ông Zelensky gặp ông Putin.

“Tôi rất vui vì họ có thể đang nói về việc gặp nhau… Họ nên hoàn thành việc đó. Cả hai bên sẽ phải nhượng bộ, tôi đã đề xuất những sự nhượng bộ đó. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã đóng góp rất nhiều vào việc này”, ông Trump cho hay và không giải thích thêm.