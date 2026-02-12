Ngày 12/2, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu kịp thời cho du khách Nga bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chuyến du lịch Việt Nam của anh O.G (sinh năm 1989, quốc tịch Nga) đã bất ngờ gián đoạn sau tai nạn giao thông. Đêm 10/1, anh O.G. được đưa vào Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng đa chấn thương, khó thở nhiều, đau ngực và vai phải, có dấu hiệu suy hô hấp tiến triển.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được chụp CT lồng ngực - mạch máu khẩn cấp. Kết quả ghi nhận: tràn khí màng phổi phải lượng nhiều, chèn ép phổi gây khó thở; gãy cung bên các xương sườn 2, 3, 4 bên phải; gãy phức tạp 1/3 giữa xương đòn phải, di lệch nhiều kèm mảnh rời.

Trước nguy cơ suy hô hấp tiến triển của bệnh nhân, 5h cùng ngày, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim - Lồng ngực - Mạch máu đã khẩn trương tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi phải cấp cứu. Nhờ can thiệp nhanh chóng và chính xác, phổi nở tốt trở lại, tình trạng hô hấp của người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ sau vài giờ.

Sau hai ngày, người bệnh được rút ống dẫn lưu và chuyển sang Khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao để tiếp tục xử trí chấn thương xương đòn.

Tại đây, sau khi hội chẩn cùng bác sĩ gây mê hồi sức, anh O.G được đánh giá đủ điều kiện an toàn để thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đòn phải bằng nẹp vít.

Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nẹp vít được đặt vững chắc, trục xương phục hồi giải phẫu tốt. Sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh, chức năng vận động tay phải cải thiện từng ngày và xuất viện sau 4 ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Dù gặp rào cản ngôn ngữ và xa gia đình, anh O.G. luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, từ khâu giải thích tình trạng bệnh, chăm sóc hậu phẫu đến hướng dẫn vận động phục hồi chức năng.

