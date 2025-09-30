Theo hồ sơ đệ trình lên Tòa án Quận Bắc California hôm thứ Hai, khoản thanh toán này “không đồng nghĩa với việc thừa nhận trách nhiệm hay sai phạm” từ phía YouTube hoặc các bên liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện YouTube, Facebook và Twitter vào giữa năm 2021, sau khi các nền tảng này đồng loạt khóa tài khoản của ông vì lo ngại khả năng kích động bạo lực.

YouTube khóa tài khoản của ông Donald Trump sau vụ bạo loạn Đồi Captiol. Ảnh: Bloomberg

Kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11/2024 và quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1, các tập đoàn công nghệ đã lần lượt giải quyết tranh chấp pháp lý với ông. Meta, công ty mẹ của Facebook, hồi tháng 1 thông báo sẽ trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện. Tháng sau đó, X (trước đây là Twitter) của Elon Musk cũng chấp thuận giải quyết bằng khoản tiền khoảng 10 triệu USD.

Tuy nhiên, động thái này đã làm dấy lên lo ngại trong giới chính trị. Tháng 8 vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Elizabeth Warren của bang Massachusetts, đã gửi thư cho CEO Google Sundar Pichai và CEO YouTube Neal Mohan bày tỏ quan ngại về khả năng công ty đi đến thỏa thuận với ông Trump.

Trong thư, các nghị sĩ cảnh báo việc dàn xếp có thể là một hình thức “trao đổi lợi ích” nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý liên quan đến vi phạm luật cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và luật lao động liên bang, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này có thể khiến YouTube đối mặt với nguy cơ vi phạm luật chống hối lộ liên bang.

(Theo CNBC)