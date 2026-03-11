Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập là một trong những hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm. Sự đồng hành của doanh nghiệp trong các chương trình hỗ trợ giáo dục góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và rèn luyện.

Chương trình học bổng được triển khai gần 30 năm qua, hỗ trợ học sinh là con công nhân lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, chương trình đã trao hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh hiếu học. Năm 2026, mỗi học sinh được nhận một suất học bổng bằng tiền mặt cùng một số phần quà phục vụ sinh hoạt và học tập.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh tiểu học khó khăn

Đại diện doanh nghiệp cho biết hoạt động hỗ trợ học sinh là một trong những chương trình cộng đồng được đơn vị phối hợp thực hiện cùng tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương trong nhiều năm qua nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức để các em tiếp tục đến trường.

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh do tổ chức Công đoàn, thường là Liên đoàn Lao động TPHCM trao tặng hàng năm cho con em công nhân, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó, học giỏi. Học bổng nhằm khích lệ tinh thần học tập, hỗ trợ tài chính, và thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn đối với thế hệ trẻ. Chương trình do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Procter & Gamble Việt Nam tổ chức, nhằm hỗ trợ học sinh vượt khó tiếp tục đến trường.



