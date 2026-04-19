MB cho biết, Real Madrid đã quyết định Alvaro Arbeloa sẽ không dẫn dắt đội mùa tới và CLB đang mau chóng xúc tiến tìm HLV trưởng mới.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez được cho đã thông báo cho Arbeloa sẽ rời cương vị vào cuối mùa Ảnh: Defensa

Theo nguồn trên, đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã thông báo cho Arbeloa, sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại ở tứ kết Champions League (thua 4-6 sau 2 lượt trận).

Những lý do Real Madrid quyết định thay Arbeloa bằng một nhà cầm quân tầm cỡ hơn được đưa ra: đội không đáp ứng được sự kỳ vọng ở bất cứ mặt trận nào, bị loại ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha bởi đối thủ yếu hơn, hết cửa đua La Liga với Barca khi hiện kém đến 9 điểm, bị loại khỏi Cúp C1.

Trên hết là thống kê đang lo ngại của Real Madrid thời Arbeloa: thua 7 trong 21 trận. Ông cũng không quản lý được những cái tôi trong phòng thay đồ, khiến nội bộ bất ổn,…

Jurgen Klopp được các fan Real Madrid yêu thích trở thành HLV trưởng mới của đội. Ảnh: Transfer News Live

Arbeloa sẽ nắm Real Madrid đến hết mùa, nhưng không rời Bernabeu mà lui về làm công việc ở đội trẻ như ban đầu. Hiện tại, Real Madrid đang xúc tiến tìm thuyền trưởng mới, với những cái tên nổi bật được nhắc đến như Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Nagelsmann,…

Trong số các ứng viên trên, việc Zidane trở lại Bernabeu bị loại trừ, với các tin tức từ Pháp ‘gã hói’ chỉ chờ đến sau World Cup 2026 là tiếp quản ‘ghế nóng’ sắc áo Lam.

Trước sức nóng về ghế HLV trưởng tiếp theo của Real Madrid, Defensa đã làm cuộc thăm dò về các ứng viên, với kết quả Jurgen Klopp được CĐV đội bóng áo trắng ưa thích hơn cả.

Cụ thể, trong số 16.276 người tham gia bình chọn, Jurgen Klopp giành được 36% số phiếu, Zidane (14%), Nagelsmann (11%), Deschamps (7%),…

Cựu thuyền trưởng Liverpool hiện làm giám đốc bóng đá toàn cầu cho Red Bull, được cho không loại trừ khả năng quay lại công việc huấn luyện. Chủ tịch Perez cũng ‘kết’ Klopp, nhưng đôi bên có một số tiêu chí không dễ tìm được sự thống nhất.

Klopp nổi tiếng là người thẳng tính, muốn tự quyết định mọi thứ về chuyên môn, chọn cầu thủ phù hợp cho hệ thống của ông. Nhưng ở Bernabeu, ‘ông trùm’ Perez có quyết định cao nhất, và được cho vẫn tham gia vào mọi việc, gồm cả việc mua cầu thủ.

Như chuyện ký Mbappe, có thông tin, HLV Ancelotti từng không hề muốn ngôi sao người Pháp, nhưng đó là cái tên mà Chủ tịch Perez muốn và phải chờ cả 7 năm mới có được.