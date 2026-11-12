Ngày 12/11, Công an phường Vĩnh Hưng cho biết vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên 18 tuổi, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 263 triệu đồng bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Vụ việc được Công an phường Vĩnh Hưng ngăn chặn kịp thời. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận trình báo của một người dân trú tại tỉnh Bắc Ninh về việc con trai là N.Đ.C. (SN 2008) xuống khu vực phường Vĩnh Hưng chơi. Sau đó, gia đình nhận được những thông tin bất thường, nghi ngờ con trai bị bắt cóc tại một nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng chỉ đạo, phân công 3 tổ công tác rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ và những địa điểm liên quan để tìm kiếm thanh niên.

Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai lực lượng, một tổ công tác đã xác định được vị trí của C. tại một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng.

Công an phường nhanh chóng tiếp cận, đưa C. về trụ sở để bảo đảm an toàn và xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, C. cho biết, sáng cùng ngày, nam thanh niên nhận được cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ công an. Các đối tượng thông báo C. có liên quan đến một vụ án rửa tiền, ma túy, sau đó liên tục đưa ra những lời đe dọa, gây áp lực tâm lý.

Để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, C. bị yêu cầu chuyển 263 triệu đồng với lý do “chứng minh tài chính”. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn nam thanh niên di chuyển đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc với gia đình và tạo tình huống giả bị bắt cóc.

Mục đích của thủ đoạn này là khiến gia đình hoang mang, tin rằng con em mình đang bị khống chế, từ đó tìm cách chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Vĩnh Hưng, C. đã được tìm thấy và bảo đảm an toàn. Gia đình chưa bị thiệt hại về tài sản.