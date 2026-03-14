Tôi uống nước đậu đen thay nước lọc để giảm cân nhưng thấy đầy bụng, khó chịu. Xin chuyên gia tư vấn có phải do tôi dùng sai cách hay tác dụng phụ của thức uống này? Tôi xin cảm ơn! (Phạm Phương Thanh - Hoàng Liệt, Hà Nội).

Tiến sĩ bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viên Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Đậu đen là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, được nhiều người xem như “thần dược” hỗ trợ giảm cân và thanh nhiệt.

Theo các nghiên cứu khoa học, thành phần hóa học của đậu đen khá đa dạng và giàu dinh dưỡng. Vỏ đậu đen chứa chất màu anthoxyanozit. Ngoài ra, loại hạt này còn cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt cùng các vitamin nhóm B, vitamin PP và vitamin C.

Hàm lượng axit amin thiết yếu trong đậu đen cũng khá cao. Trong 100g đậu đen có chứa nhiều axit amin quan trọng như lysine, methionine, tryptophan, phenylalanine, alanine, valine, leucine, isoleucine, arginine và histidine. Nhờ vậy, đậu đen được đánh giá là thực phẩm bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Đậu đen có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Đặc biệt, trong 50g đậu đen có khoảng 2g chất xơ. Lượng chất xơ này tạo cảm giác no lâu, làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách, loại nước này có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe mà ít người để ý.

1. Cản trở hấp thu một số khoáng chất

Trong đậu đen có chứa hợp chất phytat có khả năng liên kết với các khoáng chất trong cơ thể như sắt, kẽm, đồng, phốt pho và canxi. Khi uống nước đậu đen quá thường xuyên hoặc dùng cùng lúc với thực phẩm, thuốc bổ chứa các khoáng chất này, cơ thể có thể bị giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước đậu đen cùng với thuốc hoặc thực phẩm bổ sung sắt, kẽm, canxi. Thời gian sử dụng đậu đen với các thực phẩm khác nên cách nhau khoảng 3-4 giờ để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dưỡng chất.

2. Có thể gây đầy bụng, khó tiêu

Đậu đen chứa hàm lượng protein và chất xơ khá cao. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang mắc các bệnh đường tiêu hóa như viêm đại tràng, tiêu chảy, việc uống nhiều nước đậu đen có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng.

Ngoài ra, những người đang bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lỏng cũng được khuyến cáo không nên sử dụng đậu đen vì có thể khiến tình trạng tiêu hóa trở nên nặng hơn.

3. Uống quá nhiều có thể gây ảnh hưởng sức khỏe

Nhiều người cho rằng nước đậu đen có thể giúp giảm cân nên uống thay nước lọc mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế nước đậu đen chỉ chứa một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất hòa tan từ hạt đậu, trong khi phần lớn dinh dưỡng vẫn nằm trong hạt.

Việc uống quá nhiều nước đậu đen không chỉ không mang lại hiệu quả giảm cân như mong muốn mà còn có thể gây lợi tiểu quá mức hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Đặc biệt, người mắc bệnh thận, gan hoặc suy tim cần thận trọng khi sử dụng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Mỗi tuần chỉ nên uống khoảng 2-3 lần, mỗi lần khoảng 250ml và không nên uống thay nước lọc hằng ngày.

Nước đậu đen thực tế chỉ chứa một phần nhỏ vitamin và khoáng chất được hòa tan từ hạt đậu. Sau quá trình đun nấu, phần lớn vi chất vẫn nằm trong hạt, vì vậy giá trị dinh dưỡng của nước đậu đen không quá cao như nhiều người vẫn nghĩ.