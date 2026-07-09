Thưa bác sĩ, khoai lang rất tốt cho sức khỏe nhưng có kiêng kỵ với thực phẩm nào không? (Hoàng Hoa - Thanh Liệt, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại củ này cung cấp carbohydrate lành mạnh, bổ sung năng lượng cho cơ thể, đồng thời chứa nhiều vitamin A, C, E, kali, mangan và chất xơ.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa như beta-caroten, anthocyanin và quercetin, khoai lang bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do. Chất xơ dồi dào còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón, góp phần kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Với chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều loại tinh bột khác, khoai lang là lựa chọn phù hợp nếu ăn với lượng hợp lý và đúng cách.

Khoai lang là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp với khoai lang. Một số sự kết hợp có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở người có dạ dày nhạy cảm.

1. Chuối

Khoai lang và chuối đều là thực phẩm giàu chất xơ, thường được nhiều người lựa chọn trong bữa sáng để hỗ trợ giảm cân và nhuận tràng.

Tuy nhiên, chuối và khoai lang đều chứa lượng tinh bột và đường tự nhiên khá cao. Khi ăn cả hai cùng lúc, với lượng nhiều, một số người có thể bị đầy bụng, chướng hơi, ợ chua hoặc khó tiêu do quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Người có bệnh dạ dày hoặc hệ tiêu hóa yếu càng dễ gặp tình trạng này.

Nếu muốn sử dụng cả hai, bạn nên ăn cách nhau vài giờ hoặc điều chỉnh lượng phù hợp.

2. Cà chua

Khoai lang khi tiêu hóa có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị hơn. Trong khi đó, cà chua chứa nhiều axit hữu cơ. Với những người có dạ dày nhạy cảm hoặc đang mắc bệnh lý tiêu hóa, việc ăn hai thực phẩm này cùng lúc có thể làm tăng cảm giác cồn cào, đầy bụng hoặc khó chịu sau bữa ăn.

Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy sự kết hợp này gây hại ở người khỏe mạnh, người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày - thực quản vẫn nên thận trọng.

3. Quả hồng

Quả hồng là thực phẩm được khuyến cáo không nên ăn ngay sau khi ăn khoai lang.

Khoai lang làm tăng tiết dịch vị trong dạ dày. Trong khi đó, quả hồng chứa nhiều tannin và pectin. Khi kết hợp trong môi trường axit, các chất này có thể tạo thành khối kết tụ khó tiêu, làm tăng nguy cơ đau bụng, đầy hơi hoặc táo bón. Trường hợp nặng, đặc biệt ở người có bệnh dạ dày từ trước, có thể hình thành bã thức ăn, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa và cần can thiệp y tế.

Để hạn chế nguy cơ này, bạn nên ăn quả hồng cách lúc ăn khoai lang ít nhất 4-5 giờ, đồng thời tránh ăn hồng khi bụng đói hoặc quá nhiều trong một lần.