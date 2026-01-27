Ngày 27/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông tin, trong tháng 1/2026, các bác sĩ Khoa Thận - Niệu đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn trong tình trạng đến viện muộn, buộc phải cắt bỏ tinh hoàn hoại tử. Đáng lưu ý, các bệnh nhi đều không thuộc nhóm tuổi thường gặp của bệnh lý này.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 6 tuổi (trú tại tỉnh Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng sưng đỏ, đau bìu trái kéo dài 3 ngày, không kèm sốt. Trước đó, bệnh nhi được gia đình đưa đến một cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán viêm tinh hoàn, điều trị nội khoa.

Tuy nhiên, sau 2 ngày dùng thuốc, tình trạng đau tăng lên, bìu sưng nhiều hơn nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị xoắn tinh hoàn trái và phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn do hoại tử.

Trường hợp thứ hai là bé trai 11 tuổi (trú tại tỉnh Đồng Nai), đau bìu trái trong 3 ngày. Gia đình cho biết hai ngày đầu trẻ có biểu hiện đau nhưng ngại nói. Khi được phát hiện, bé đi lại khó khăn, dáng đi bất thường nên được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái và chỉ định phẫu thuật. Tinh hoàn xoắn đã hoại tử, chuyển màu đen và không còn khả năng bảo tồn.

Trường hợp thứ ba là bé trai 3 tuổi (trú tại TPHCM), bị sưng đau bìu trái hai ngày nhưng người nhà không phát hiện sớm. Khi thấy bìu to bất thường, gia đình đưa bé đến bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn trái, tinh hoàn đã hoại tử nặng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Do trẻ không mô tả được triệu chứng rõ ràng, bệnh dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm ở tuyến dưới.

Theo các bác sĩ, thời gian là yếu tố quyết định khả năng bảo tồn tinh hoàn. Nếu trẻ đến bệnh viện sau 6 giờ kể từ khi khởi phát cơn đau, đặc biệt khi vòng xoắn chặt, nguy cơ hoại tử tinh hoàn rất cao.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức - Trưởng khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết thêm, xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm. Nhiều gia đình có tâm lý chờ đến sáng mới đưa trẻ đi khám, vô tình làm lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Bác sĩ Đức khuyến cáo phụ huynh không được chủ quan trước các dấu hiệu đau bìu ở trẻ. Khi trẻ xuất hiện đau bìu đột ngột, sưng bìu, đau nhiều về đêm, dù không kèm sốt hay tiền sử chấn thương, cần nghĩ đến khả năng xoắn tinh hoàn.

Phụ huynh không nên tự theo dõi kéo dài hoặc chỉ điều trị nội khoa mà cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

