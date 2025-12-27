Thiệt hại tài chính

Bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến bê bối nhập tịch.

Con số thiệt hại trực tiếp được các luật sư ước tính vượt mốc 8 triệu ringgit Malaysia (RM) – hơn 52 tỷ VNĐ – nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Những tổn thất vô hình về uy tín, niềm tin và hệ sinh thái bóng đá có thể còn kéo dài trong cả thập kỷ.

Án phạt từ FIFA và các lần khiếu nại khiến Malaysia tổn thất nặng. Ảnh: VFF

Theo quyết định ban đầu về vụ gian lận, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,8 triệu RM).

Riêng chi phí trực tiếp, FAM được cho là phải chi hơn 3 triệu RM cho tiền phạt, phí nộp hồ sơ, thuê luật sư và các chi phí pháp lý khác.

Quá trình kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) được các chuyên gia ước tính có thể tiêu tốn thêm hơn 1,2 triệu RM, bao gồm phí đăng ký, thù lao luật sư quốc tế và chi phí mời chuyên gia làm chứng.

Các cầu thủ liên quan cũng chịu thiệt hại nặng nề. Giá trị chuyển nhượng gần như bị xóa sổ. Một số cầu thủ đã bị chấm dứt hợp đồng, số khác có thể mất tiền lương. Các cầu thủ này hoàn toàn có khả năng khởi kiện FAM để đòi bồi thường, mở ra nguy cơ phát sinh thêm những khoản nợ pháp lý.

Báo NST nhờ luật sư chuyên về trọng tài thể thao tính toán, cho thấy tổng hợp các khoản phí khiến FAM thiệt hại vượt mốc 8 triệu RM, con số rất lớn đối với một liên đoàn vốn không dư dả về nguồn lực.

Những hệ lụy khác

Tuy nhiên, tiền bạc chưa phải là vấn đề lớn nhất. FIFA đã hủy kết quả 3 trận đấu quốc tế của Malaysia, xử thua 0-3.

Hệ quả là đội tuyển Malaysia tụt năm bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 116 xuống 121 thế giới.

Sự tụt hạng này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, mà còn tác động trực tiếp đến việc xếp nhóm hạt giống, cơ hội thi đấu giao hữu chất lượng cao, cũng như sức hút thương mại của đội.

Sắp tới, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đưa ra án phạt tiếp theo liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027, đồng nghĩa nhường ngôi đầu bảng vào tay tuyển Việt Nam.

Bóng đá Malaysia đối mặt nhiều hệ lụy. Ảnh: NST

Ở tầng sâu hơn, bê bối nhập tịch đang làm lung lay nền tảng niềm tin của bóng đá Malaysia. Các nhà tài trợ, vốn rất nhạy cảm với vấn đề minh bạch và liêm chính, có thể cân nhắc rút lui hoặc nhẹ là cắt giảm đầu tư.

Người hâm mộ, sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi sự vươn lên của Malaysia, đang đối diện cảm giác thất vọng và hoài nghi.

Như nhận định của các chuyên gia Malaysia, thiệt hại về hình ảnh còn khó khắc phục hơn cả tổn thất tài chính.

Uy tín bị tổn thương trên trường quốc tế không thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Bóng đá Malaysia có thể sẽ cần cả một thập kỷ, thậm chí lâu hơn, để xây dựng lại niềm tin với FIFA, với đối tác quốc tế và với chính người hâm mộ trong nước.

Từ một giải pháp được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách trình độ, nhập tịch cầu thủ giờ đây lại trở thành vết thương lớn nhất của bóng đá Malaysia. Cái giá phải trả rất rõ, không chỉ dừng lại ở con số 8 triệu RM.