Tờ New Straits Times đưa tin, đội ngũ pháp lý của tuyển Malaysia đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vào hôm qua (8/1), xin cho 7 cầu thủ nhập tịch trong vụ bê bối làm giả giấy tờ, được trở lại thi đấu cho các CLB, trong thời gian chờ giải quyết đơn kiện.

Malaysia nộp đơn lên CAS xin cho 7 cầu thủ liên quan bê bối nhập tịch lậu được thi đấu trở lại. Ảnh: NST

Bảy cầu thủ gồm, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces – những người đang nhận án treo giò 1 năm từ FIFA, sau khi LĐBĐ thế giới điều tra, phát hiện có sự giả mạo giấy tờ được nộp lên từ FAM (LĐBĐ Malaysia).

Cụ thể, các cầu thủ trên đều có gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, nhưng đã được ‘phù phép’ sinh ra tại Malaysia.

Cũng cần nhắc lại rằng, cả 7 cầu thủ trên đều khoác áo tuyển Malaysia ở trận thắng 4-0 Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu FAM kháng cáo lên CAS thất bại, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được AFC xử thắng 3-0 Malaysia.

Hiện bóng đá Malaysia có 2 đơn kháng cáo lên CAS: 1 từ FAM sau khi FIFA giữ nguyên án phạt với tổ chức này và 7 cầu thủ, và 1 từ tuyển Malaysia.

Giám đốc điều hành, Rob Friend của tuyển Malaysia cho hay: “Chúng tôi đã nộp đơn lên CAS vào hôm qua. Đây là một yêu cầu cho biện pháp tạm thời, cho phép các cầu thủ có thể chơi bóng ở cấp CLB , trong khi vụ việc đang được giải quyết”.

CAS dự kiến sẽ xem xét ý kiến từ tất cả các bên, luật sư của các cầu thủ, đội ngũ pháp lý của FAM và FIFA, trước khi đưa ra quyết định về yêu cầu trên của tuyển Malaysia.

Ông Rob Friend cung cấp thêm thông tin: “Có lẽ chúng tôi sẽ biết quyết định từ CAS trong 1 hoặc 2 tuần tới. Sau đó họ sẽ thông báo cho chúng tôi, khi nào sẽ diễn ra phiên điều trần. Thời gian đó có thể kéo dài vài tuần, hoặc cũng có thể vài tháng”.

Ông Datuk Noor Azman Rahman bất ngờ được phục chức Tổng thư ký FAM. Ảnh: NST

Liên quan vụ làm giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, vào hôm qua (8/1), FAM đã tổ chức họp kín để tìm biện pháp giải quyết tốt nhất, tránh cho bóng đá Malaysia bị FIFA và AFC "cấm vận” - từ các giải trong nước đến các đội tuyển không được tham gia các giải quốc tế.

Hai tổ chức trên có thể can thiệp sâu hơn vào nội bộ FAM, nếu thấy tổ chức này không giải quyết được cuộc khủng hoảng, mà không cần quan tâm phán quyết của CAS với Liên đoàn này.

Không loại trừ một cuộc từ chức tập thể từ FAM để cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhất từ báo chí Malaysia, cho đến lúc này vẫn chưa có bất kỳ ai nộp đơn rời cương vị.

Còn một tin tức khác gây ngạc nhiên cho mọi người là trong bối cảnh tình hình vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, tiếp tục leo thang thì ông Datuk Noor Azman Rahman bất ngờ được phục chức Tổng thư ký FAM, với lý do chỉ sai sót hành chính, không có bằng chứng nào cho thấy phạm pháp làm giả giấy tờ. NST lưu ý, FAM đưa ra quyết định mà không hỏi qua ý kiến FIFA.