Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky hôm nay (12/10) cho hay, trong nỗ lực mới nhằm phá hỏng lưới điện của đối phương trước mùa đông, Nga đã sử dụng 3.100 UAV, 1.360 quả bom lượn và 92 tên lửa các loại tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt ở Ukraine.

Một cuộc tấn công vào đêm 10/10 đã dẫn tới tình trạng mất điện trên diện rộng ở nhiều vùng của Ukraine. Các cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị bắn trúng, gây ra thương vong ở cả Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, phía đông Ukraine.

Ông Zelensky cho rằng, các lực lượng Moscow đang gia tăng tấn công khi sự chú ý của toàn cầu chuyển sang Trung Đông, nơi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tuần này đã đồng ý ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Đầu tuần này, ông Zelensky đã cảnh báo người dân Nga sẽ phải hứng chịu cảnh mất điện nếu Moscow tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Siêu thị ở Donetsk bị thiêu rụi

Video: RT

Siêu thị Sigma ở vùng Donetsk, nằm dọc theo đường cao tốc Slaviansk-Donetsk-Mariupol ở miền đông Ukraine đã bị máy bay không người lái (UAV) của Kiev tấn công và gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hãng RT dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung của Donetsk cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 22h24 tối 11/10, gây ra một đám cháy cực lớn và bao trùm toàn bộ siêu thị.

Các quan chức địa phương cho biết, ngọn lửa lan nhanh chóng khắp tòa nhà, khiến phần mái và khung bên trong bị sập. Siêu thị được mô tả gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, song không có thiệt hại về người. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường và ngăn ngọn lửa lây lan sang nơi lân cận.