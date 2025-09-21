Theo báo Times of Israel, giới chức Ai Cập ngày 20/9 tiết lộ, Cairo đang xem xét khả năng sử dụng biện pháp quân sự để gửi thông điệp răn đe tới Israel.

"Kế hoạch di dời người Palestine khỏi Dải Gaza là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Ai Cập. Chính phủ hiện đã cân nhắc tới việc điều chỉnh thế trận quân sự", một quan chức Ai Cập cho hay.

Trước đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cũng khẳng định, mọi nỗ lực cưỡng chế di dời người Palestine khỏi Dải Gaza đều vi phạm "lằn ranh đỏ".

Truyền thông Ai Cập đưa tin, Cairo có thể triển khai thêm vũ khí và máy bay tới bán đảo Sinai để thể hiện sự phản đối Tel Aviv. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đang thảo luận về một biện pháp ứng phó khẩn cấp, yêu cầu quân đội không được nổ súng vào người dân Palestine ở biên giới.

Hamas công bố ảnh 47 con tin ở Dải Gaza. Ảnh: NDTV

Cùng ngày, lực lượng Hamas đã chia sẻ ảnh chân dung của 47 con tin bị giam giữ ở Dải Gaza, cảnh báo đây là hình ảnh cuối cùng của những người này nếu Israel tiếp tục hành động quân sự ở thành phố Gaza.

"Do sự ngoan cố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đây là bức ảnh 'tạm biệt' của các con tin khi chiến dịch ở thành phố Gaza bắt đầu", phía Hamas cho biết.

Lữ đoàn al-Qassam của Hamas sau đó tiết lộ, các con tin đang được giam giữ rải rác trong những khu dân cư ở thành phố Gaza và nhóm này sẽ "không quan tâm đến tính mạng của các con tin".

Đã có tổng cộng 251 con tin bị các tay súng Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel hồi tháng 10/2023. Trong số đó, hiện còn 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza và quân đội Israel tin 25 người khác đã thiệt mạng.