Ngày 23/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề “AI trong quản trị, điều hành đô thị thông minh”. Đây là một hoạt động quan trọng của hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Vietnam - Asia Smart City Summit) 2025 do UBND thành phố Hà Nội cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA đồng chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ủy ban AI và đạo đức AI VINASA nhận xét: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ ứng dụng AI".

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Tử Quảng, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ủy ban AI và đạo đức AI VINASA cho hay, hiện nay các đô thị trên toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo - AI đã trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ công và sự phát triển bền vững của mỗi thành phố.

“Việt Nam của chúng ta cũng đang bước vào giai đoạn bùng nổ ứng dụng AI. Sự gia tăng dân số đô thị, áp lực lên hạ tầng, sự kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch và thân thiện - tất cả đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình điều hành đô thị dựa trên dữ liệu và AI”, ông Nguyễn Tử Quảng nhận xét.

Phó Chủ tịch VINASA Nguyễn Tử Quảng cũng cho rằng, cần đồng thời giải quyết 3 trụ cột để AI thực sự tạo ra giá trị, đó là: Hành lang pháp lý và cơ chế sandbox, tạo không gian thử nghiệm và phát triển có kiểm soát; hạ tầng dữ liệu và hạ tầng AI quốc gia, để mọi ứng dụng có thể vận hành ổn định, an toàn và trách nhiệm; khung đạo đức AI, đặc biệt quan trọng với khu vực công, nhằm đảm bảo mọi ứng dụng AI đều minh bạch, đáng tin cậy và vì lợi ích của người dân.

Thông tin thêm về các hoạt động của Hiệp hội thời gian qua, ông Nguyễn Tử Quảng cho hay, VINASA và Ủy ban AI & Đạo đức AI đã chủ động kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp CNTT – AI; tích cực kết nối các nguồn lực giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và giới học thuật; thúc đẩy các khuyến nghị chính sách và xây dựng bộ nguyên tắc đạo đức AI.

Đặc biệt, thời gian gần đây, VINASA đã liên tục tham gia góp ý xây dựng các phiên bản dự thảo Luật AI. Những ý kiến đóng góp của Hiệp hội được thực hiện một cách bài bản, chuyên sâu, với tinh thần xây dựng, hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa để hành lang pháp lý về AI của Việt Nam sớm được hoàn thiện và thông qua, tạo bệ phóng vững chắc cho công nghệ nước nhà phát triển.

Đại diện cho Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cơ quan được Bộ KH&CN giao trực tiếp soạn thảo Luật AI, ông Đặng Chiến Công chia sẻ với các đại biểu dự hội thảo chuyên đề về những nét chính, nổi bật của Luật AI đầu tiên của Việt Nam.

Ông Đặng Chiến Công, đại diện Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) giới thiệu về Luật AI tại Vietnam - Asia Smart City Summit 2025.

Trong bối cảnh AI đang thay đổi thế giới, việc Luật AI được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 với tỷ lệ ủng hộ cao đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong việc đưa AI trở thành động lực phát triển, tuy nhiên vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát an toàn.

Gồm 8 chương, 35 điều, Luật AI có triết lý hành động rõ ràng khẳng định quan điểm kiến tạo đột phá và kiểm soát hài hòa, với những triết lý cốt lõi gồm: 4 đòn bẩy – Sandbox, Quỹ AI quốc gia, nguồn nhân lực, cụm liên kết; 3 chốt chặn an toàn - Minh bạch, an toàn, xử lý sự cố và trách nhiệm, bồi thường; quản lý theo rủi ro với 3 mức thấp, trung bình và cao; con người làm trung tâm – AI không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người.

Qua việc giới thiệu nội dung cốt lõi của từng chương, ông Đặng Chiến Công cũng truyền tải những thông điệp chính của Luật AI sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 như: Luật không “thần thánh hóa” AI, xác định AI là năng lực được mô phỏng, vì thế phải chịu trách nhiệm trong đời sống xã hội; xương sống quản trị là phân loại hệ thống AI theo mức rủi ro. Không chỉ khẳng định hạ tầng AI quốc gia là hạ tầng chiến lược, Luật cũng nêu rõ quan điểm hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển công cụ AI.

Từ thực tế tại Đà Nẵng, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng khẳng định quá trình giám sát, điều hành đô thị thông minh của Thành phố đã đạt những kết quả bước đầu và được thực hiện trên môi trường điện tử gắn với dữ liệu số cùng AI.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch cho biết, Thành phố Đà Nẵng triển khai Đề án thành phố thông minh từ năm 2018 và đã đạt những kết quả bước đầu trong giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Trần Ngọc Thạch cho biết, Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành Đề án Chuyển đối số, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đặt mục tiêu chung là hoàn thành cơ bản thành phố thông minh theo hướng AI - AI City.

Hồi trung tuần tháng 10/2025, Đà Nẵng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ứng dụng rộng rãi AI trong quản trị đô thị, dịch vụ công, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông và môi trường, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành thành phố thông minh, đáng sống.

“Thành phố cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Đà Nẵng nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp AI, với 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai AI trong xử lý thủ tục và hỗ trợ dịch vụ công”, ông Trần Ngọc Thạch thông tin thêm.