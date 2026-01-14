Nguồn ảnh: SunSport, BR Football, MCFC, F.R
Kết quả bóng đá hôm nay 14/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
MU thông báo bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng cho đến cuối mùa giải 2025/26.
Dễ dàng đánh bại U23 Qatar 2-0 lượt đấu cuối, U23 Nhật Bản khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng và sẽ gặp U23 Jordan ở tứ kết.
Dù để tuột chiến thắng trước U23 Syria nhưng U23 UAE vẫn giành quyền vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 nhờ chỉ số phụ tốt hơn.
Gặp U23 Lebanon đã bị loại, U23 Iran gây thất vọng lớn khi dứt điểm quá tệ, dẫn đến thất bại 0-1 và sớm dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á.