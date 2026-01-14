G kmItOWkAAhyFP.jpg
Bernardo Silva đeo băng thủ quân Man City
Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt và ít cơ hội
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Bước ngoặt đến từ hiệp hai, với nhân tố mới bên phía Man City - Antoine Semenyo
Tiền đạo cánh người Ghana ập vào đá bồi cận thành mở tỷ số, sau đường căng ngang của Doku
Semenyo ăn mừng cùng đồng đội
Sau đó, Semenyo tiếp tục đưa bóng vào lưới Newcastle lần thứ hai nhưng bị VAR từ chối
Newcastle cố gắng vùng lên nhưng Tonali bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Đến phút bù giờ thứ 8, "siêu dự bị" Rayan Cherki đá nối chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho Man "xanh"
Thống kê trận đấu
Với chiến thắng thuyết phục ở lượt đi, Man City nhiều cơ hội sẽ giành vé vào chơi trận chung kết cúp Liên đoàn Anh 2025/26

Nguồn ảnh: SunSport, BR Football, MCFC, F.R