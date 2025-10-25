Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 21/10 cho biết, quân đội nước này đã triển khai đợt tấn công quy mô lớn và phóng tên lửa Storm Shadow tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

"Cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và không kích quy mô lớn, gồm cả phóng tên lửa Storm Shadow từ trên không đã thành công xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga", tờ Kyiv Independent dẫn tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông tin.

Chiến đấu cơ Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh mang theo 2 tên lửa Storm Shadow. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Chiến dịch do Không quân Ukraine phối hợp thực hiện với Hải quân, Lục quân và nhiều đơn vị quân đội khác. Trong đó, nhà máy hóa chất Bryansk ở tỉnh Bryansk của Nga là một trong những mục tiêu bị tấn công và hậu quả vẫn đang được đánh giá.

Theo tờ Business Insider, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phá hủy 57 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời Bryansk vào tối ngày 21/10, nhưng không nhắc tới việc Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào các khu công nghiệp nằm trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu khả năng chi trả và sản xuất vũ khí của Điện Kremlin.

Hôm 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, "các lệnh trừng phạt tầm xa đối với Nga", ám chỉ những cuộc tấn công vào loạt cơ sở năng lượng của nước láng giềng đang đạt "kết quả thực sự đáng kể" và buộc Moscow phải sử dụng nguồn dự trữ dầu diesel.

Được biết, nhà máy hóa chất Bryansk chuyên sản xuất thuốc súng, thuốc nổ và các nhiên liệu tên lửa phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả nhà máy này là "cơ sở quan trọng" trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của đối phương. Trước đó, Anh và Mỹ đã đưa nhà máy Hóa chất Bryansk vào danh sách trừng phạt.

Trên thực tế, nhà máy của Nga từng là mục tiêu trong nhiều cuộc tấn công trước đây và một vài trong số đó được cho có liên quan đến tên lửa ATACMS tầm xa.

Tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine có tầm bắn từ 250 - 560km. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, chúng có thể bay gần địa hình với tốc độ cao để tăng cường hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu quan trọng.

Tên lửa Storm Shadow được cho đã tấn công Nhà máy hóa chất Bryansk của Nga. Ảnh: Telegraph

Ukraine từng sử dụng Storm Shadow để tập kích các mục tiêu ở các vùng biên giới Bryansk và Kursk của Nga cũng như bán đảo Crưm.

Trước đây, Ukraine chủ yếu dựa vào UAV và tên lửa nội địa để tấn công hàng chục cơ sở dầu mỏ và nhà máy vũ khí của Nga trong năm 2024. Việc sử dụng tên lửa Storm Shadow cho thấy, Kiev đang chính thức bổ sung những vũ khí do phương Tây chuyển giao vào danh sách các phương án chống lại ngành công nghiệp Nga.

Trước đó, Nga tuyên bố đã bắn hạ 3 tên lửa Storm Shadow phía trên khu vực Rostov vào tháng 12/2024 và tên lửa thứ 4 đã rơi trúng tòa nhà trong một nhà máy hóa chất.

Anh và Pháp gửi tên lửa Storm Shadow cho Ukraine vào năm 2023, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Ban đầu, Kiev bị hạn chế và chỉ được sử dụng các tên lửa này để tấn công những mục tiêu nằm trong vùng lãnh thổ Ukraine đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, quân đội Ukraine lần đầu tiên được phép phóng tên lửa Storm Shadow vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Việc Kiev sử dụng Storm Shadow chống lại ngành công nghiệp Nga cũng hé lộ Ukraine dường như đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Anh, giữa lúc sự ủng hộ của Washington đang suy yếu và không nhất quán.

Còn theo tờ Telegraph, hôm 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cáo buộc Nga đang coi Anh là "kẻ thù số 1" do sự ủng hộ của London dành cho Kiev.