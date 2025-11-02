Tờ Kyiv Independent ngày 2/11 cho biết, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng binh lính nước này ở thành phố chiến lược Pokrovsk bị cô lập.

"Không có chuyện Pokrovsk bị cô lập hay bao vây. Chúng tôi đang thực hiện mọi phương án có thể để duy trì hệ thống hậu cần. Chúng tôi cũng đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Syrsky nhấn mạnh rằng lực lượng của Moscow đang phải "trả giá đắt" khi cố gắng giành lợi thế ở Donetsk, đồng thời phủ nhận các báo cáo về việc Nga bắn hạ một đội đặc nhiệm Ukraine di chuyển bằng trực thăng Black Hawk tới Pokrovsk.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Post

Vào ngày 1/11, truyền thông quốc tế đã đăng tải 1 đoạn video ghi lại cảnh ít nhất 10 binh lính Ukraine đổ bộ từ trực thăng xuống một cánh đồng trống, được cho là ở gần khu vực do Nga kiểm soát ở Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng binh lính nước này đã tiêu diệt toàn bộ biệt đội của đối thủ.

Nga nói chưa cần tổ chức hội nghị Putin - Trump

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 đã nói rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là "hoàn toàn có thể", nhưng chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại.

"Về mặt lý thuyết, một hội nghị thượng đỉnh như vậy hoàn toàn có thể diễn ra, nhưng không phải ở thời điểm này. Điều quan trọng nhất hiện nay là tập trung để đạt được sự đồng thuận về các điều khoản chấm dứt xung đột Ukraine. Chúng ta cần cẩn thận giải quyết từng chi tiết nhỏ, thay vì thúc đẩy một cuộc gặp vội vàng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump", ông Peskov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng cuộc gặp tại Hungary nhiều khả năng chỉ bị hoãn chứ chưa bị hủy, đồng thời khẳng định phía Mỹ là bên khởi xướng đề xuất tổ chức hội nghị. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh sẽ chỉ gặp mặt chủ nhân Điện Kremlin nếu "chắc chắn đạt được một thỏa thuận về Ukraine".