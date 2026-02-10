Theo NBC News, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/2 đã cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị cho những nguy cơ căng thẳng mới với Mỹ trong tương lai, nhấn mạnh "sự kiện Greenland" là hồi chuông cảnh tỉnh để tăng cường vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trên trường quốc tế.

"Chúng ta không nên xem giai đoạn lắng dịu hiện tại là thay đổi lâu dài. Khi có một hành động gây hấn rõ ràng, tôi nghĩ điều EU nên làm không phải là nhượng bộ hay cố gắng đạt được một thỏa thuận. Chúng ta đã thử chiến lược đó trong nhiều tháng, nhưng rõ ràng là không hiệu quả", ông Macron cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Tổng thống Macron nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện lập trường "công khai chống lại châu Âu" và tìm cách "chia rẽ EU". Chủ nhân Điện Elysee cũng cảnh báo rằng Washington có thể gia tăng sức ép thuế quan nếu EU sử dụng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số để kiểm soát các công ty công nghệ Mỹ, điển hình là X.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Pháp đã kêu gọi châu Âu thúc đẩy các biện pháp nối lại đối thoại với Nga, nhưng cần tách biệt vấn đề này với những gì đang xảy ra tại Ukraine.

"Quan điểm của tôi rất đơn giản, vị trí địa lý của chúng ta sẽ không thay đổi, dù chúng ta có thích Moscow hay không thì Nga vẫn sẽ ở đó. Nga là láng giềng của châu Âu. Chúng ta phải nối lại các cuộc thảo luận của châu Âu với Nga, tất nhiên là với mục tiêu độc lập, không gây áp lực lên Ukraine", ông Macron nói.

Theo Tổng thống Macron, hiện có một số thành viên EU cho rằng còn quá sớm để cử các quan chức ngoại giao tới Nga, nhưng Pháp đã thực hiện điều đó. Trong tuần trước, người phụ trách ngoại giao của Điện Elysee Emmanuel Bonne đã gặp cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.