Các nhà lãnh đạo châu Âu. Ảnh: AAP

Động thái trên diễn ra sau khi ông Trump có hàng loạt phát biểu gây chấn động vào tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa châu Âu về những khó khăn kinh tế, chỉ trích các giá trị của họ.

Trong bữa tối mang đậm nét truyền thống ngày 30/1 và kéo dài tới rạng sáng 31/1, nhiều câu hỏi rắc rối và mang tính thời sự đã được đặt ra. Đó là, châu Âu nên làm gì để đối phó với sự xấu đi nhanh chóng trong mối quan hệ với Mỹ, vốn được thể hiện rõ qua việc ông Trump quyết tâm thâu tóm Greenland.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, một đồng minh về tư tưởng của ông Trump về nhiều vấn đề, đã tới cuộc họp và kêu gọi tiếp tục đối thoại với người đứng đầu nước Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng cần có những động thái ngay lập tức để giảm bớt các quy định kinh doanh trên khắp châu Âu, kích thích tăng trưởng và giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lập luận, châu Âu nên sẵn sàng đáp trả những lời đe dọa của ông Trump để giành được sự tôn trọng của nhà lãnh đạo này.

Các cuộc thảo luận kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau và một kế hoạch hành động đã được đưa ra. Theo đó, châu Âu sẽ giữ bình tĩnh trước những hành động khiêu khích của ông Trump trong tương lai, sẵn sàng áp đặt thuế quan đáp trả trong trường hợp Washington có hành động gây hấn về thương mại và đẩy nhanh tiến độ các việc cần làm để để giảm sự phụ thuộc về quân sự và công nghệ vào Mỹ.

Ba quan chức châu Âu nắm được thông tin cuộc họp cho hay, cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo lục địa này “khá táo bạo, nhưng vẫn chủ yếu là trừu tượng”.