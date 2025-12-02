Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15 Koto) trong 24 giờ qua vẫn quanh quẩn trên Biển Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có thể suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cụ thể, đến 7h sáng nay (2/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 vẫn quanh quẩn trên Biển Đông trong 24 giờ qua. Nguồn: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7h sáng mai (3/12), tâm vùng áp thấp trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk – Khánh Hòa, cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Không khí lạnh sắp tràn về

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, gần sáng và sáng mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 3/12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Miền Trung bắt đầu mưa lớn

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: D.T

Trong đó, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo từ đêm 2/12 đến hết 3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Tiếp đó, ngày và đêm 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5/12. Tổng lượng mưa tính từ đêm 2/12 đến đêm 4/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.