Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/12), miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo, khoảng gần sáng và sáng 3/12, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/12, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng trời rét. Từ 3/12, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm mạnh từ 5-6 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 2-3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Đêm 3-4/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5/12.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Cũng trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15 Koto) tiếp tục di chuyển chậm và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết ngày 2/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.