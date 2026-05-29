Hôm 26/5/2026, Triều Tiên bất ngờ phóng loạt tên lửa CRBM đạn đạo tầm ngắn (CRBM - Close-Range Ballistic Missile) cùng các đạn pháo phản lực về phía Biển Hoàng Hải từ khu vực Jongju, tỉnh Bắc Pyongan. Đây là vụ phóng đầu tiên sau hơn một tháng tạm dừng, khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên giữa bối cảnh căng thẳng kéo dài. Với quãng đường bay chỉ khoảng 80km, vụ thử lần này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự mà còn phản ánh sự tiến bộ rõ rệt trong công nghệ tên lửa chiến thuật của Bình Nhưỡng.

Những tên lửa được phóng thuộc dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật (Close-Range Ballistic Missile - CRBM), thường được định danh là Hwasong-11A (KN-23 theo phân loại Mỹ) hoặc các biến thể tương tự như KN-24.

Đây là thế hệ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, di động cao, được Triều Tiên phát triển mạnh trong những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến nhanh, chính xác trong bán đảo và khu vực lân cận.

Không giống các tên lửa đạn đạo cũ sử dụng nhiên liệu lỏng đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài, dòng tên lửa CRBM này có thể khai hỏa chỉ trong vài phút từ bệ phóng di động (TEL), giúp chúng khó bị phát hiện và tiêu diệt trước.

Theo missilethreat.csis.org, về mặt công nghệ, KN-23 nổi bật với thiết kế ‘giống hệt’ tên lửa Iskander-M của Nga nhưng được Triều Tiên cải tiến đáng kể.

Tên lửa có chiều dài khoảng 7,5 mét, đường kính gần 0,95 mét (một số biến thể lớn hơn lên đến 1,1 mét), trọng lượng phóng khoảng 3.400-3.800kg.

Động cơ đẩy nhiên liệu rắn một tầng cho phép tên lửa đạt tốc độ cao và bay theo quỹ đạo quasi-ballistic (bán đạn đạo), tức là quỹ đạo thấp, nén sát mặt đất với độ cao tối đa chỉ khoảng 50km.

Đặc tính này giúp rút ngắn thời gian bay, giảm khả năng bị radar phát hiện sớm và khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương đánh chặn.

Tên lửa CRBM Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo missilethreat.csis.org, một điểm then chốt trong phân tích kỹ thuật là khả năng cơ động linh hoạt. Trong giai đoạn cuối hành trình, tên lửa có thể thực hiện các động tác “pull-up” (kéo lên) đột ngột hoặc thay đổi quỹ đạo, tăng tốc độ và góc tiếp cận mục tiêu.

Điều này khiến các hệ thống phòng thủ như THAAD hay Patriot của Hàn Quốc - Mỹ gặp nhiều thách thức.

Tầm bắn tối đa ước tính đạt 450-690km với đầu đạn nặng 500kg (có thể mang đầu đạn thông thường, chùm bom hoặc thậm chí hạt nhân).

Trong vụ phóng ngày 26/5, khoảng cách ngắn chỉ 80km cho thấy Triều Tiên đang kiểm tra khả năng hoạt động ở cự ly gần, phù hợp với chiến thuật “tấn công sát sườn”.

Theo 38north.org, so với các thế hệ trước như Scud (Hwasong-5/6/9), dòng tên lửa CRBM mới sở hữu độ chính xác cao hơn nhiều nhờ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh và các bề mặt khí động học điều chỉnh suốt hành trình.

Độ lệch vòng tròn (CEP) được ước tính chỉ từ 5-30 mét, biến chúng thành vũ khí “bắn trúng đích” hiệu quả cho các mục tiêu quân sự quan trọng như căn cứ, kho tàng hoặc lực lượng tập trung.

Triều Tiên còn phát triển các biến thể mang đầu đạn chùm hoặc bom chùm, tăng sức phá hủy diện rộng, một xu hướng rõ nét trong các vụ thử gần đây.

Theo congress.gov, tên lửa KN-24, một mẫu khác thường được so sánh với ATACMS của Mỹ, cũng sử dụng nhiên liệu rắn, bệ phóng di động và quỹ đạo cơ động tương tự, với tầm bắn khoảng 300-400km.

Cả hai dòng tên lửa này đều phản ánh chiến lược “tên lửa chiến thuật” của Triều Tiên: ưu tiên tính cơ động, sống sót cao, chi phí hợp lý và khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa hiện đại.

Việc phóng từ khu vực phía Tây cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang rèn luyện khả năng triển khai nhanh trên toàn lãnh thổ, sẵn sàng đáp ứng các kịch bản xung đột cục bộ.

Theo nonproliferation.eu, vụ phóng ngày 26/5 không chỉ là hành động phô trương sức mạnh mà còn góp phần hoàn thiện kho vũ khí của Triều Tiên trong bối cảnh đối đầu kéo dài với Hàn Quốc và Mỹ.

Dù quãng đường bay ngắn, nó khẳng định tiến bộ công nghệ đáng kể: từ nhiên liệu rắn ổn định, dẫn đường chính xác đến khả năng cơ động phức tạp.

Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích chi tiết dữ liệu radar để đánh giá thêm đặc tính kỹ thuật. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao, lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

(Theo missilethreat.csis.org, 38north.org, congress.gov, nonproliferation.eu)



