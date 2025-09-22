1. Pep Guardiola đã tạo dựng nên một đội bóng mang tính bá quyền, còn Mikel Arteta, học trò cũ của ông, miệt mài tìm cách lật đổ công trình ấy.

Cho đến lúc này, Arteta vẫn chưa thành công. Arsenal dưới tay vị HLV xứ Basque có sự phát triển, nhưng chưa đủ trưởng thành.

Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ảnh: MCFC

Cuộc gặp tối Chủ nhật vừa qua một lần nữa thể hiện điều đó, với Rodri là bức tường chặn đứng họ.

Rodri, người đang tìm lại chính mình sau chấn thương cách nay 1 năm, trở lại hàng tiền vệ Man City và dựng nên một khối bê tông chắc chắn ở Emirates. Sóng gió liên tiếp của Arsenal đều bị đánh bật trở lại trước “đê chắn sóng” ấy.

Phải đến khi Gabriel Martinelli vào sân – muộn một cách khó hiểu, ở phút 80 – nỗi thất vọng của khán giả mới được giải tỏa. Chính Martinelli, với một pha lập công xuất thần – một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh, ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ.

Kết quả ấy làm Liverpool vui mừng, vì họ một mình dẫn đầu Premier League với 15 điểm, hơn Arsenal 5 điểm và hơn Man City đến 8 điểm.

2. Đôi chân của Rodri đang dần tìm lại sự ổn định. Xung quanh anh, Man City trở nên vững chãi.

Đội bóng đến từ Manchester nhập cuộc với quyết tâm áp đặt kế hoạch dựa trên tình trạng thể lực của nhạc trưởng người Tây Ban Nha, vốn chưa phục hồi 100%.

Rodri xây dựng bức tường chắc chắn cho Man City. Ảnh: PL

Khởi đầu với lối pressing dữ dội, Guardiola sớm nhận ra rằng Martin Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino thường xuyên phản kháng mạnh mẽ.

Nếu Pep đẩy các học trò lên kèm 1-1 ở phần sân đối phương, rủi ro để thua trong các pha đấu tay đôi sẽ khiến Rodri phải di chuyển quá nhiều.

Vì muốn giữ sức cho anh, Guardiola quyết định tăng cường hàng tiền vệ bằng Bernardo Silva và Phil Foden, đồng thời lùi đội hình chờ Arsenal. Khi cả hai bên còn đang dò thế trận, bàn mở tỷ số đã đến.

Chưa đầy 10, Arsenal đang dồn quân sang phần sân đối thủ thì Calafiori treo bóng. Quả bóng rơi vào đám đông với 9 cầu thủ chen chúc trong vài mét vuông. Foden, Rodri, Bernardo đối đầu Zubimendi, Trossard và Rice, tất cả cuốn vào một tình huống gợi nhớ bóng bầu dục.

Rodri là người chiến thắng. Anh không phá bóng bừa mà bình tĩnh quan sát, chờ đúng khoảnh khắc để chuyền cho Erling Haaland xuyên qua rừng người.

Arsenal hoàn toàn bế tắc trong giờ thi đấu chính thức. Ảnh: Alamy

Pha chuyền chính xác đến mức Haaland khống chế giữa vòng vây Zubimendi và Gabriel Magalhaes, xoay người nhẹ nhàng rồi bật nhả cùng Reijnders – tiền vệ băng lên sau pha thoát người 60 mét.

Reijnders đối đầu Saliba và Timber, mở bóng lại cho Haaland dứt điểm chéo góc chân phải. Bàn thắng là pha lập công thứ 5 của Haaland chỉ trong 4 trận Ngoại hạng Anh mùa này – cũng là đỉnh cao phản công.

Kể từ khi có bàn dẫn, Guardiola điều chỉnh chiến thuật, còn Arsenal buộc phải tràn lên. Suốt hơn một giờ, đội chủ nhà chỉ tạo ra đôi chút nguy hiểm từ những pha leo biên của Calafiori và các pha đột phá của Madueke.

Các đường lên bóng cuối cùng đều bị dàn chắn quanh Rodri cản phá. Arsenal hoàn toàn bế tắc (chỉ số bàn thắng kỳ vọng: 0,89).

3. Thiếu vắng Martin Odegaard và để Martinelli – người vừa bùng nổ vài ngày trước đó trong trận thắng Bilbao ở Champions League – ngồi dự bị, Arsenal cầm bóng mà không có những cầu thủ tạo đột biến.

“Pháo thủ” không có cách để mở khóa hàng thủ City, trong khi luôn bị đe dọa bởi những pha đột phá không cản nổi của Doku.

Khoảnh khắc ghi bàn xuất thần của Gabriel Martinelli. Ảnh: Imago

Đáng chú ý, Man City chỉ cầm bóng 32,8% – tỷ lệ thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola. Dù vậy, Haaland vẫn có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Doku, nhưng David Raya cứu thua xuất sắc.

Sự căng thẳng lan khắp khán đài và cả ban huấn luyện Arsenal. Bởi trong nội bộ Emirates, từ cầu thủ đến lãnh đạo, ai cũng tin rằng muốn vô địch Premier League, phải thắng City.

Không tìm ra giải pháp nào, Mikel Arteta mới nghĩ đến việc tung Martinelli vào sân. Nếu một ai đó đóng góp và hy sinh thầm lặng cho Arsenal, thì đó chính là cầu thủ 24 tuổi người Brazil.

Khoảnh khắc anh làm thực sự đặc biệt, trong tư thế rất khó khăn: Eze chuyền bóng xuyên giữa các trung vệ, Martinelli thoát xuống bỏ lại 3 chiếc áo xanh phía sau, lốp bóng qua đầu Donnarumma khi thủ môn người Italia đã khép kín mọi góc sút.

Sau mùa hè đầu tư nhiều cho các tiền đạo, Arsenal đang sống nhờ những khoảnh khắc của Martinelli – người duy nhất trong tay Arteta ghi bàn ở cả hai mặt trận.