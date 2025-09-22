HLV Hansi Flick nổi tiếng nghiêm khắc và luôn đặt ra luật lệ rõ ràng tại Barcelona: bất kỳ cầu thủ nào đi muộn trong ngày thi đấu đều bị loại khỏi đội hình xuất phát.

Sau Raphinha, đến lượt Marcus Rashford phạm luật khi tới muộn 2 phút trước trận gặp Getafe. Dù đang có phong độ cao, anh vẫn bị gạch tên khỏi đội hình chính, nhường chỗ cho Ferran Torres.

Quyết định này mang lại hiệu quả khi Torres lập cú đúp ngay hiệp một. Vào sân từ hiệp hai, Rashford thi đấu đầy nhiệt huyết, kiến tạo và tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Torres và Olmo cùng nhau ghi bàn đem về chiến thắng cho Barca - Ảnh: FCB

Như thường lệ, Barca sớm kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc dù thiếu vắng Lamine Yamal vì chấn thương. Phút 15, Dani Olmo tung đường chọc khe tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm mở tỷ số.

Chỉ 19 phút sau, Raphinha phản công tốc độ và kiến tạo chuẩn xác, giúp Torres hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0. Getafe nỗ lực dâng cao nhưng hàng thủ Barca chơi kín kẽ, khiến đội khách không có nhiều cơ hội rõ ràng.

Bước sang hiệp hai, Blaugrana tiếp tục tạo sức ép. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, phút 62, Marcus Rashford kiến tạo để Dani Olmo tung cú sút xa trái phá, ấn định chiến thắng 3-0.

Những phút cuối, cả Rashford lẫn Lewandowski đều thử vận may nhưng không thể vượt qua thủ thành David Soria.

Với 13 điểm sau 5 vòng, Barcelona giữ vững vị trí thứ 2, kém Real Madrid 2 điểm. Dưới bàn tay Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia trình diễn lối chơi tốc độ, biến hóa, hứa hẹn mang đến cuộc đua song mã nghẹt thở cùng Los Blancos mùa này.

Đội hình thi đấu

Barca: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin (Araujo 84'), De Jong (Casado 60'), Pedri (Bardghji 76'), Raphinha (Rashford 46'), Olmo, Torres (Fermin Lopez 60'), Lewandowski

Getafe: Soria, Rico, Abqar, Duarte, Djene (Davichi 46'), Femenia, Mario Martin (Munoz 46'), Milla, Arambarri (Da Costa 70'), Mayoral (Kamara 46'), Liso (Sancris 80')