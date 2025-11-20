Vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu hứa hẹn vô cùng nghẹt thở khi 16 đội phải bước vào loạt trận knock-out một lượt để tranh bốn tấm vé cuối cùng.

Theo kết quả bốc thăm do hai cựu danh thủ Marco Materazzi và Martin Dahlin thực hiện, tuyển Italia rơi vào nhánh A và sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu Bắc Ireland. Bán kết còn lại của nhánh này là màn chạm trán giữa xứ Wales và Bosnia. Đáng chú ý, nếu đi tiếp, Italia sẽ phải đá chung kết trên sân khách.

Kết quả bốc thắm vòng play-off World Cup 2026

Nhánh B chứng kiến Ukraine gặp Thụy Điển, trong khi Ba Lan và Albania cạnh tranh tấm vé vào chung kết nhánh. Ở nhánh C, Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu Romania, còn Slovakia chạm trán Kosovo.

Tại nhánh D, Đan Mạch - đội lỡ vé dự World Cup trực tiếp đầy tiếc nuối sẽ phải vượt qua Bắc Macedonia trước khi nghĩ đến trận đấu quyết định với CH Séc hoặc CH Ireland.

Song song đó, lễ bốc thăm cũng xác định các cặp đấu vòng play-off liên lục địa. New Caledonia gặp Jamaica, đội thắng sẽ chạm trán CH Congo ở chung kết nhánh. Ở nhánh còn lại, Bolivia đấu Suriname để tranh vé gặp Iraq. Cả CH Congo và Iraq đều được vào thẳng chung kết vì là hạt giống.

Danh sách 42 đội đã có vé dự VCK World Cup 2026

Cơ hội lần đầu dự World Cup của CH Congo đang ở rất gần, trong khi Iraq quyết tâm phá dớp kéo dài từ năm 1986. Các trận play-off sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau, trước khi lễ bốc thăm World Cup 2026 được tổ chức tại Washington D.C. ngày 5/12/2025.