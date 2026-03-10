Ưu tiên Vinicius

Hai tháng sau khi dẫn Real Madrid, Alvaro Arbeloa bước vào trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với cảm giác như một trận đấu sinh tử (3h ngày 12/3). Nếu bị loại trước Man City của Pep Guardiola, gần như sẽ là bản án cho tương lai của ông.

Trong phòng thay đồ Valdebebas tồn tại nhiều quan điểm khác nhau, nhưng một số cầu thủ cho rằng từ băng ghế huấn luyện chưa xuất hiện những giải pháp phù hợp.

Trận tiếp Man City rất quan trọng với Real Madrid. Ảnh: EFE

Cảm nhận này khác hẳn so với thời Xabi Alonso. Ngay từ đầu, cựu tiền vệ xứ Basque đã có khoảng cách rõ rệt với một số trụ cột như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Federico Valverde, nhưng ông đến với một kế hoạch rõ ràng.

Alonso muốn thay đổi lối chơi của Real Madrid, song cuối cùng thất bại vì không thể áp đặt cá tính của mình đủ mạnh, đồng thời thiếu sự ủng hộ từ CLB ở những thời điểm then chốt, ví dụ Vinicius phản ứng dữ dội vì bị thay ra trong trận Siêu kinh điển.

Dù vậy, một số cầu thủ như Kylian Mbappe hay Thibaut Courtois vẫn tin rằng Alonso hiểu rõ những công cụ chiến thuật mình cần. Điều mà Arbeloa, ít nhất cho đến lúc này, vẫn chưa thể làm được.

Việc ưu tiên giúp Vinicius lấy lại phong độ là điều bắt buộc, bởi anh là cầu thủ mang tính quyết định đối với đội bóng. Đó không chỉ là nhu cầu chuyên môn mà còn là ưu tiên của CLB, điều đã thể hiện rõ khi Chủ tịch Florentino Perez đứng đầu đứng về phía Vinicius trong cuộc đối đầu với Alonso.

Ngôi sao người Brazil hiện vẫn đang chờ hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại hết hạn năm 2027 và CLB buộc phải gia hạn để tránh nguy cơ mất trắng một tài sản giá trị.

Phương án khác là bán Vini nếu Perez muốn, nhưng khả năng đó không cao. Vì vậy, việc “vỗ về” tuyển thủ Brazil là ưu tiên chiến lược của CLB.

Tuy nhiên, Vinicius không phải là nhân vật tạo được sự đồng thuận tuyệt đối ở bất kỳ nơi nào, kể cả trong phòng thay đồ.

Khi anh cho rằng mình bị Gianluca Prestianni xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc ở trận Benfica, tất cả đồng đội đều lên tiếng ủng hộ, nhưng toàn đội cũng không hề tính chuyện rời sân để phản đối.

Arbeloa đang cố gắng “vỗ về” Vinicius. Ảnh: EFE

Những lần bùng nổ cảm xúc của Vinicius không phải lúc nào cũng liên quan đến phân biệt chủng tộc, và điều này đã gây ra sự mệt mỏi nhất định trong phòng thay đồ. Cách nói chuyện của Arbeloa chưa đủ ảnh hưởng như Carlo Ancelotti trước đây.

Thiếu giải pháp chiến thuật

Đội bóng bị tàn phá bởi hàng loạt chấn thương và những vấn đề cấu trúc đã tồn tại từ thời Ancelotti, đặc biệt ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Arbeloa vẫn chưa đưa ra những phương án chiến thuật đáng chú ý.

Thất bại ở Cúp Nhà Vua trước Albacete, trận thua nặng nề trước Benfica (vòng bảng Champions League), cùng 2 thất bại liên tiếp sau khi vừa giành lại ngôi đầu La Liga - trước Osasuna và Getafe - đều là những cú sốc.

Sau trận thua Getafe, Arbeloa đã tổ chức một cuộc nói chuyện với các cầu thủ tại Valdebebas nhằm nâng cao mức độ đòi hỏi. Trước đó ông cũng đã làm điều tương tự trong giờ nghỉ giữa hiệp tại sân La Ceramica, nơi họ thắng Villarreal 2-0 nhờ cú đúp của Mbappe trong hiệp 2.

Arbeloa nhận ra rằng mức độ cam kết trong phòng thay đồ không đồng đều. Một phần nguyên nhân là việc ông trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ học viện, như Thiago Pitarch, bởi ông cần nguồn năng lượng mà nhiều cầu thủ kỳ cựu không thể hiện.

Sau trận thắng Celta Vigo với các cầu thủ trẻ Pitarch, Gonzalo, Palacios và Manuel Angel (“Mami”), ông nói thẳng: “Tôi rất hạnh phúc với những người muốn đến đây”.

Arbeloa đến Real Madrid cùng ban huấn luyện khá thận trọng trong cách tiếp cận đội hình, như thể việc bổ nhiệm ông diễn ra quá vội vàng.

Đội bóng cũng không có đội trưởng thực sự có sức ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Dani Carvajal tỏ ra dè dặt, phần vì chấn thương khiến tương lai cuối sự nghiệp của anh trở nên bất định.

Mbappe cũng chưa thể đóng vai trò đó. Mọi người đều coi anh là cầu thủ “rất chuyên nghiệp”, nhưng có những mục tiêu riêng.

Việc anh và Bellingham dành thời gian hồi phục chấn thương ở Paris và London cũng không giúp tăng cường uy tín của Arbeloa trước toàn đội.

Vinicius cũng thiếu đi những đồng minh thân thiết nhất trong phòng thay đồ, khi Eder Militao và Rodrygo đều vắng mặt dài hạn.

Quá nhiều bài toán khó đang chờ Arbeloa trong 90 phút ở Bernabeu.