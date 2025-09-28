|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
|
27/09
18:00
|
SLNA 2-3 CA TP.HCM
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV,
|
Becamex TP.HCM 1-2 Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360+5
|
PVF-CAND 0-0 HAGL
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 – VÒNG 2
|
|
Đại Học Văn Hiến 0-1 Trường Tươi Đồng Nai
|
|
|
Bắc Ninh 1-0 Khatoco Khánh Hòa
|
|
VĐQG ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
27/09
18:30
|
Brentford 3-1 MU
|
K+1
|
21:00
|
Chelsea - Brighton
|
Crystal Palace - Liverpool
|
Man City – Burnley
|
Leeds - Bournemouth
|
23:30
|
Nottingham - Sunderland
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
19:00
|
Getafe – Levante
|
21:15
|
Atletico - Real Madrid
|
SCTV 15
|
23:30
|
Mallorca - Alaves
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
20:30
|
Heidenheim - Augsburg
|
TV 360
|
Mainz - Dortmund
|
St. Pauli - Leverkusen
|
Wolfsburg - Leipzig
|
23:30
|
Monchengladbach - Frankfurt
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
20:00
|
Como - Cremonese
|
23:00
|
Juventus - Atalanta
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6
|
27/09
22:00
|
Lorient - Monaco
