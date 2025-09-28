Kết quả bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

27/09

18:00

SLNA 2-3 CA TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV,

Becamex TP.HCM 1-2 Đà Nẵng

FPT Play, TV360+5

PVF-CAND 0-0 HAGL

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 – VÒNG 2

 

Đại Học Văn Hiến 0-1 Trường Tươi Đồng Nai

 

 

Bắc Ninh 1-0 Khatoco Khánh Hòa

 

VĐQG ANH 2025/26 – VÒNG 6

27/09

18:30

Brentford 3-1 MU

K+1

21:00

Chelsea - Brighton

Crystal Palace - Liverpool

Man City – Burnley

Leeds - Bournemouth

23:30

Nottingham - Sunderland

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

19:00

Getafe – Levante

21:15

Atletico - Real Madrid

SCTV 15

23:30

Mallorca - Alaves

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

27/09

20:30

Heidenheim - Augsburg

TV 360

Mainz - Dortmund

St. Pauli - Leverkusen

Wolfsburg - Leipzig

23:30

Monchengladbach - Frankfurt

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

27/09

20:00

Como - Cremonese

23:00

Juventus - Atalanta

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

27/09

22:00

Lorient - Monaco