23h45 ngày 21/10, sân Montjuic:

Cuối tuần qua, Barcelona rời sân Montjuic với 3 điểm mà đôi khi họ không nghĩ mình có thể kiếm được.

Barca thắng 2-1 Girona nhờ pha lập công phút cuối của Ronald Araujo – trung vệ được HLV Hansi Flick tung vào sân đá vị trí trung phong trong cảnh tuyệt vọng.

Barca lộ nhiều vấn đề trong phòng ngự. Ảnh: EFE

Niềm hân hoan chiến thắng như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi thứ. Nhưng khi Hansi Flick trở lại văn phòng, ông nhận thấy những vấn đề phòng ngự kéo dài nhiều tuần.

Vấn đề này đã khiến Barca thua Sevilla và PSG, cũng như các trận đấu vất vả trước Levante, Rayo Vallecano và Real Sociedad.

Girona cũng dễ dàng đánh sập hàng thủ dâng cao của Barca, và thiếu may mắn để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.

“Chúng tôi không phòng ngự như năm ngoái. Do đó, chúng tôi cũng không tấn công như năm ngoái”, Hansi Flick thừa nhận trong buổi họp báo, khi chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 Champions League với Olympiacos.

Các triệu chứng khá rõ ràng. Áp lực không còn như trước, mức độ tập trung và cường độ đã giảm sút. Việc Inino Martinez chia tay để lại khoảng trống lớn trong hệ thống mà Flick xây dựng.

Flick đã thử nghiệm mọi cặp trung vệ khả thi. Trước khi là người hùng trong trận Girona, Araujo gây nhiều thất vọng khi đá phòng ngự. Cặp Eric Garcia và Pau Cubarsi cũng không thực sự chắc chắn.

Những kết quả không như mong muốn trên sân cỏ ít nhiều gây căng thẳng cho Flick. Chiếc thẻ đỏ trong trận Girona, cùng màn ăn mừng gây tranh cãi sau khi Araujo ghi bàn là minh chứng.

Một số ý kiến cho rằng việc thiếu những gương mặt tấn công như Raphinha, Gavi, Fermin Lopez khiến Barca không đảm bảo được sự hỗ trợ từ xa, dẫn đến việc hàng thủ luôn chịu áp lực cao.

Flick có nhiều việc phải làm trước El Clasico. Ảnh: MD

Fermin Lopez đã trở lại cho trận Olympiacos ở vòng bảng Champions League. Từ đó, Flick cân nhắc đưa ra những thay đổi về chiến thuật để tạo sự cân bằng.

Barca cần một chiến thắng tưng bừng, với hàng công bùng nổ về sự chắc chắn ở tuyến sau. Đó là cách để “Blaugrana” rũ bỏ áp lực sau chuỗi trận khó khăn, để hướng đến Siêu kinh điển.

Cuối tuần này, El Clasico với Real Madrid tại Bernabeu mang ý nghĩa bước ngoặt cho mùa giải. Flick phải thay đổi từ chính trận tiếp Olympiacos để tìm lại phiên bản hiệu quả nhất cho Barca.

Lực lượng:

Barca: Joan Garcia, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Ter Stegen, Ferran Torres chấn thương.

Olympiacos: Rodinei chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Casado, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Fermin Lopez; Rashford.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Hezze, Dani Garcia; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-1.