Theo Guardian, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 19/12 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ khởi động chương trình mua lại súng có quy mô lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

"Chương trình mua lại súng lần này sẽ được xây dựng theo cách tiếp cận của năm 1996, tập trung thu hồi các loại súng dư thừa, mới bị cấm hoặc đang được sở hữu trái phép. Chi phí cho chương trình thu hồi và tiêu hủy sẽ được chia sẻ giữa chính quyền liên bang và địa phương. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp, trong khi cảnh sát liên bang Australia chịu trách nhiệm giám sát quá trình tiêu hủy", ông Albanese cho biết.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: NCA

Thủ tướng Albanese tiết lộ hiện nay Australia có hơn 4 triệu khẩu súng, tăng 25% so với năm 1996, và không có lý do gì để một người sinh sống ở Sydney lại cần tới 6 khẩu súng.

Trong phát biểu ngày 19/12, ông Albanese cũng thông báo chọn ngày 21/12 làm ngày tưởng niệm quốc gia đối với 15 nạn nhân của vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ phối hợp với cộng đồng người Do Thái để tổ chức một ngày quốc tang trong thời gian tới.

Thủ tướng Australia cũng xác nhận rằng, hai kẻ tấn công đã sử dụng một trò chơi điện tử trực tuyến để tiếp cận nội dung của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cùng ngày, chính quyền bang New South Wales đã đề nghị giới hạn các cá nhân sở hữu súng có giấy phép ở mức tối đa 4 khẩu, đồng thời áp đặt các hạn chế mới đối với chủng loại vũ khí và dung lượng băng đạn. Dự luật dự kiến sẽ được đưa ra tranh luận tại nghị viện bang vào tuần tới.

"Thế giới đã rất khác sau ngày Chủ nhật tuần trước. Chúng ta phải thay đổi. Những gì chúng ta làm trước đây không còn hiệu quả", Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns nhấn mạnh.