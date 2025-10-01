Joao Pedro chỉ được tung vào sân từ hiệp hai, nhưng quãng 30 phút trên sân, tiền đạo người Brazil nhận hai thẻ vàng, đồng nghĩa một thẻ đỏ ở thời gian bù giờ.

Anh trở thành cầu thủ thứ 3 của Chelsea bị truất quyền thi đấu trong 4 trận. Trước đó, Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân ngay đầu trận gặp MU, và trung vệ Chalobah cũng phải "đi tắm sớm" ở cuộc đấu Brighton.

HLV Maresca không vui khi Joao Pedro bị đuổi khỏi sân - Ảnh: Chelsea Photos

HLV Maresca bức xúc nói: "Thật không may, đây lại là một thẻ đỏ nữa mà chúng tôi phải tránh.

Robert Sanchez không phải là hành vi xấu, bởi cậu ta chỉ muốn bảo vệ khung thành. Tương tự là trường hợp của Chalobah.

Nghĩ về thẻ vàng thứ hai của Joao Pedro, cậu ấy thậm chí còn không chạm vào đối thủ, nhưng hành động thực sự gây nguy hiểm.

Bởi vậy, với cá nhân tôi, không có bất kỳ mối lo ngại hay vấn đề nào cả. Bạn cần tìm một lý do khác để tránh điều này.

Đôi khi tốt hơn là nên để thủng lưới, hoặc để mất cơ hội vì khi đó là 11 đấu 11 cầu thủ trên sân và đội có nhiều thời gian chơi bóng hơn."

Chelsea giành chiến thắng nhọc nhằn trước Benfica nhờ bàn phản lưới phút 19 của Richard Rios. Ba điểm khiến Maresca và các cộng sự phần nào rũ bỏ được áp lực sau chuỗi trận kém cỏi vừa qua.