Đây là thông tin do tờ Rzeczpospolita của Ba Lan công bố sau khi dẫn lời một số nguồn tin.

Truyền thông Ba Lan trước đó đưa tin, mái của một căn nhà ở làng Wyryki tại tỉnh Lublin đã bị phá hủy hôm 10/9, vào thời điểm nhiều UAV của Nga được cho bay vào không phận Ba Lan trong quá trình không kích Ukraine. Văn phòng công tố Lublin mô tả nguyên nhân gây hư hại mái nhà do một “vật thể chưa xác định”. Song, Bộ Quốc phòng Ba Lan chưa lên tiếng bình luận.

Theo tờ Rzeczpospolita, thiệt hại không phải do UAV Shahed của Nga, mà vì tên lửa không đối không do tiêm kích F-16 của Ba Lan phóng đi. Được biết, tên lửa dài 3m, trọng lượng hơn 150kg và rơi xuống nhà dân do lỗi hệ thống dẫn đường.

Phần mái của ngôi nhà ở làng Wyryki bị hư hại trong quá trình hơn 20 UAV bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan. Ảnh: Polsat News

Theo trang tin quân sự Militarnyi, đây là tên lửa không đối không AMRAAM AIM-120 có tầm bắn 120km. Người dân địa phương đã phát hiện các mảnh vỡ của tên lửa vào ngày hôm sau.

Các nguồn tin của tờ Rzeczpospolita nhấn mạnh, thiệt hại do tên lửa gây ra có thể nặng nề hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tên lửa đã không chuyển sang chế độ chiến đấu hoặc phát nổ nhờ các cơ chế an toàn.

Hiện các nhà điều tra đang tìm hiểm sự việc và chưa có thông tin chính thức được công khai. Ước tính chi phí để sửa chữa phần mái cho ngôi nhà ở làng Wyryki vào khoảng 14.000USD. Chủ sở hữu cũng được di tản sang căn nhà tạm khác.

Đây là thiệt hại duy nhất được báo cáo sau khi Warsaw cáo buộc khoảng 20 UAV Nga xâm phạm lãnh thổ Ba Lan hôm 10/9. Các mảnh vỡ UAV cũng được tìm thấy ở nhiều khu vực khác của Ba Lan.

Phản ứng trước thông tin do tờ Rzeczpospolita đăng tải, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã yêu cầu chính phủ nước này đưa ra lời giải thích chính thức.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski mô tả việc hàng chục UAV Nga xâm nhập không phận nước này là nỗ lực của Nga nhằm thử phản ứng của NATO. Tuy nhiên, Moscow phản bác rằng, đây là những cáo buộc “bịa đặt” và “vô căn cứ”. Nga nhấn mạnh, các UAV do nước này triển khai trong cuộc không kích Ukraine vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 có tầm bay không thể vươn tới lãnh thổ Ba Lan.

Theo tờ Politico, trong sự việc trên, ngoài tiêm kích F-16 của Ba Lan, các lực lượng NATO đã điều động dàn máy bay F-35 của Hà Lan cùng trinh sát cơ Italia và một hệ thống phòng không Patriot của Đức để theo dõi và đánh chặn các UAV.