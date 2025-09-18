Theo đài RBC, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 17/9 nhấn mạnh, nước này cần có cơ hội tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ các nước đồng minh và tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO.

"Với cương vị Tổng thống, tôi tin rằng Ba Lan nên tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân. Chúng ta cũng cần hướng tới việc sở hữu công nghệ hạt nhân riêng, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự và quân sự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói về vũ khí hạt nhân độc lập", ông Nawrocki cho biết.

Khi được khỏi về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân Pháp tại Ba Lan, ông Nawrocki cho hay, việc hợp tác với các đối tác như Paris sẽ tạo nền tảng cho một mối quan hệ chiến lược và Warsaw đang tham vấn chặt chẽ với NATO về các kế hoạch tương tự.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: PAP

Tuyên bố của ông Nawrocki được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan đang đối mặt với một loạt thách thức về an ninh, nhất là sau khi có nhiều máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này vào tuần trước.

Hồi tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về việc triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân tại các quốc gia châu Âu khác. Chính phủ Ba Lan sau đó bày tỏ mong muốn được bảo vệ bằng "ô hạt nhân Pháp" thông qua Hiệp ước Nancy.

Theo truyền thông địa phương, chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO là thỏa thuận cho phép một số quốc gia thành viên không sở hữu vũ khí hạt nhân được phép lưu trữ và triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ. Hiện tại, các nước tham gia chương trình gồm Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với cơ chế trên, vũ khí hạt nhân vẫn thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, nhưng các quốc gia chủ nhà sẽ cung cấp căn cứ, phương tiện chiến đấu và lực lượng hỗ trợ. Mục tiêu chính là tăng cường răn đe tập thể, đồng thời duy trì tính gắn kết trong chiến lược hạt nhân của NATO.