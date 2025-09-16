“Cách đây không lâu, Cơ quan Bảo vệ nhà nước đã vô hiệu hóa một UAV bay phía trên các tòa nhà chính phủ và Cung điện Belweder”, hãng tin RT dẫn chia sẻ của ông Tusk trên mạng xã hội X vào tối 15/9.

“Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang điều tra các tình tiết của vụ việc”, ông Tusk nói thêm.

Ảnh minh họa. Ảnh: UNN

Khu vực trung tâm Warsaw có nhiều tòa nhà chính phủ bao gồm Cung điện Belweder, nơi đóng vai trò là một trong những dinh thự chính thức của tổng thống cũng như là nhà khách cho các quan chức quốc tế. Đây còn là nơi tọa lạc của một số đại sứ quán nước ngoài như Đại sứ quán Nga.

Thông báo của ông Tusk được đưa ra sau khi chính phủ Ba Lan tuyên bố 19 UAV Nga đã xâm phạm không phận nước này vào ngày 10/9. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski mô tả vụ việc là nỗ lực của Nga nhằm thử phản ứng của NATO.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng đây là những cáo buộc “bịa đặt” và “vô căn cứ”. Nga nhấn mạnh, các UAV mà nước này triển khai trong cuộc không kích vào Ukraine đêm mùng 9 và rạng sáng 10/9 có tầm bay không thể vươn tới lãnh thổ Ba Lan.