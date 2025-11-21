Theo Euromaidan Press, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 20/10 đã thông báo về việc nước này triển khai chiến dịch "Horyzont" (chân trời), qua đó huy động 10.000 binh lính để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao mức độ an toàn công cộng và bảo vệ các hạ tầng quan trọng như đường sắt, cầu đường, và cơ sở năng lượng. Các binh lính sẽ phối hợp với cảnh sát để phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ nguy cơ nào", ông Kosiniak-Kamysz cho biết.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nói rằng ông kỳ vọng chiến dịch "Horyzont" có thể bắt đầu từ ngày 21/11, nhưng trước đó kế hoạch này cần được Tổng thống Karol Nawrocki thông qua.

Binh lính Ba Lan kiểm tra các tuyến đường sắt. Ảnh: X/@KosiniakKamysz

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński nhấn mạnh rằng chiến dịch "Horyzont" là phản ứng đối với các vụ phá hoại đường sắt vừa qua. Đây cũng là động thái mới nhất của Ba Lan sau khi đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Gdansk, trong bối cảnh Warsaw cáo buộc Moscow đứng sau các vụ phá hoại.

Trong ngày 20/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về các sự cố đường sắt. "Chúng tôi đã thống nhất tăng cường hợp tác trong việc xác định các đối tượng bị nghi làm việc cho Nga", ông Tusk thông tin.

Trước đó, ông Tusk đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Warsaw và Lublin. "Tuyến đường sắt này vô cùng quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho Ukraine. Đây là hành động phá hoại chưa từng có", ông Tusk nói.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "Ba Lan đang bị rối tung trong câu chuyện của họ, và không lạ khi Nga là nước đầu tiên bị đổ lỗi". Ông Peskov cũng lấy làm tiếc khi Warsaw có những quyết định làm ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mô tả đây là động thái "thiếu lý trí".