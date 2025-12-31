Trong một bài đăng trên kênh Telegram tối 30/12, Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ các UAV cảm tử ở 7 quận Ruzsky, Volokolamsky, Odintsovo, Mozhaysky, Narofominsky, Istra và Chekhov. Ông Vorobyov nói thêm, lực lượng phòng không địa phương đang tấn công thêm những mục tiêu khác.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, một người đàn ông 57 tuổi đã bị thương khi một UAV rơi và phát nổ ở làng Pagubino thuộc quận Volokolamsky. Người đàn ông bị các mảnh đạn găm vào lưng, tay và đã được đưa vào bệnh viện điều trị với các vết thương được đánh giá ở mức độ trung bình.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã báo cáo về việc tiêu diệt 5 UAV đang bay về phía thủ đô. Các chuyến bay tại sân bay Vnukovo ở Moscow đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận, các hệ thống phòng không của nước này đã loại bỏ ít nhất 24 UAV khác của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20h - 23h giờ Moscow ngày 30/12. Trong số này, 14 chiếc bị bắn hạ ở vùng Kaluga, 5 chiếc ở bán đảo Crưm, 3 chiếc ở vùng Belgorod và 2 chiếc khác ở các vùng Tula và Kursk.

Ba Lan nói Mỹ đồng ý cử quân tới Ukraine

Cùng ngày, cổng thông tin RMF24 của Ba Lan dẫn lời Thủ tướng nước này Donald Tusk cho biết, Mỹ đã đồng ý sẽ triển khai quân đội đến biên giới hoặc dọc theo đường ranh giới tiếp xúc Nga - Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh cho Kiev sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Tusk tiết lộ đã cùng đại diện các nước châu Âu chủ chốt, Thủ tướng Canada, người đứng đầu các thể chế châu Âu và Tổng thư ký NATO thảo luận, đánh giá về kết quả giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Ukraine, châu Âu, Mỹ và Canada. Ông Tusk tin hòa bình “đã ở trước mắt” và có thể đạt được trong vòng vài tuần.

Theo Thủ tướng Ba Lan, cơ sở cho hy vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là tuyên bố sẵn sàng tham gia vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine của Mỹ sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Ông Tusk nói điều đó sẽ bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ và hiện vẫn còn phải xem các đối tác ở phía bên kia Đại Tây Dương sẽ nhất quán đến mức nào về vấn đề này.

Moscow và Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của Thủ tướng Ba Lan.