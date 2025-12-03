Theo nguồn tin từ Ice Universe, người thường xuyên có những tiết lộ chính xác về các sản phẩm sắp ra mắt, dòng Galaxy S26 được cho là sẽ gồm ba phiên bản: bản tiêu chuẩn S26, bản Plus và bản cao cấp S26 Ultra.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy S26. Ảnh: Android Headlines

Không có thông tin nào đề cập đến Galaxy S26 Edge, mặc dù điều đó có thể không có nghĩa là nó đã bị hủy bỏ như một số tin đồn. Bởi vì, Galaxy S25 Edge phải đến tháng 5/2025 mới ra mắt.

S26 và S26 Plus: Nâng cấp nhẹ

Theo rò rỉ, phiên bản tiêu chuẩn S26 có màn hình tăng từ 6,2 inch lên 6,3 inch so với S25, pin tăng từ 4.000mAh lên 4.300mAh, đồng thời Samsung bỏ tùy chọn bộ nhớ 128GB, chỉ còn 256GB và 512 GB.

Về camera, S26 vẫn giữ hệ thống 3 ống kính quen thuộc: chính 50MP, siêu rộng 12MP và tele 3x 10MP.

Phiên bản S26 Plus gần như y hệt S26 tiêu chuẩn, vẫn giữ màn hình 6,7 inch QHD, pin 4.900mAh, sạc 45W, RAM và lưu trữ không đổi; điểm khác nổi bật duy nhất là nâng cấp chip.

Nhìn chung, nếu bạn dùng smartphone cơ bản hay tầm trung, cao, S26/S26 Plus có thể chỉ là “bản nâng cấp nhẹ” so với đời cũ.

S26 Ultra: Tinh chỉnh chứ không đột phá

Theo Tom's Guide, bản Ultra nhận những nâng cấp rõ rệt hơn, dù vẫn khá “giản dị” so với mong đợi. Màn hình giữ nguyên 6,9 inch, QHD, tần số 1–120Hz.

Điểm đáng chú ý là máy sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc ở một số thị trường có thể là Exynos 2600.

RAM được đồn đoán sẽ là LPDDR5X, nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn so với LPDDR5 của S25 Ultra.

Về camera của S26 Ultra: cảm biến chính 200MP vẫn giữ, ống siêu rộng 50MM và ống kính zoom 5x (periscope) cũng như trước; chỉ ống kính tele 3× là được “làm mới” với cảm biến lớn hơn một chút.

Pin giữ ở 5.000mAh, nhưng điểm đáng chú ý nhất là sạc nhanh 60W, tăng đáng kể so với 45W trước đây.

Thiết kế cũng được làm lại. Thân máy mỏng hơn (7.9mm so với 8.2mm trên S25 Ultra), tổng thể bo cong mềm mại hơn.

Nếu bạn mong chờ một “bước nhảy vọt” về camera hay pin, S26 Ultra có thể chưa làm bạn hài lòng. Nhưng với những ai cần hiệu năng ổn định, sạc nhanh, RAM xịn và thiết kế gọn, đây có thể là lựa chọn an toàn.

Các phiên bản màu sắc

Mặc dù thông tin từ Ice Universe chỉ tiết lộ về phần cứng, cộng đồng rò rỉ đã tìm thấy các hình nền (wallpaper) trong firmware của S26 Ultra, được cho là phản ánh màu máy tương ứng.

Theo Gadgets 360, các tông màu được liệt kê gồm: đen, xanh lá/xanh nhạt, xám, cam, tím, bạc.

Đáng chú ý có tông cam, phù hợp với tin đồn rằng sẽ có phiên bản Galaxy S26 Ultra màu cam. Tuy nhiên, không phải nền nào cũng đi kèm màu vỏ tương ứng, nên cần xem xét kỹ.

Khi nào dòng S26 được ra mắt?

Dù trước đó từng có tin đồn rằng thời gian ra mắt sẽ bị dời đến cuối tháng 2, hiện nhiều nguồn uy tín quay lại tin tưởng vào lịch ra mắt truyền thống, tháng 1/2026.

Cùng lúc đó, vì dòng màn hình gập ba mới Galaxy Z Trifold vừa được ra mắt, S26 không phải là tâm điểm duy nhất của Samsung lên kệ trong ngắn hạn.

Rõ ràng, S26 và S26 Plus là bản nâng cấp mang tính “bảo trì”: chip mạnh hơn, pin nhỉnh hơn, bỏ phiên bản 128GB, đủ để ổn định trải nghiệm.

Riêng S26 Ultra là bản cải tiến vừa đủ: RAM nhanh, sạc nhanh, thân máy mỏng hơn, nhưng camera - vốn là tâm điểm nâng cấp - lại giữ nguyên cấu hình chính, chỉ tinh chỉnh ống kính tele.

Nếu bạn đang dùng S25 (hoặc S24/ S23), việc lên S26 có thể chưa thực sự hấp dẫn trừ khi bạn cần sạc nhanh, hiệu năng ổn định và thân máy gọn hơn.

Nếu bạn là người “săn” flagship hàng năm, có thể nên chờ thêm vài thông tin mới hoặc cân nhắc dòng gập của Samsung.

Tuy nhiên, mọi dữ liệu trên đều từ các nguồn rò rỉ, vẫn có khả năng thay đổi khi dòng Galaxy S26 chính thức ra mắt.