Về lại Tập đoàn FLC, Bamboo Airways có chủ tịch mới

Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Airways vừa thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Lê Thái Sâm.

Đây là động thái quan trọng của Bamboo Airways nhằm kiện toàn HĐQT, hướng đến giai đoạn phát triển mới sau khi trở về dưới quyền quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC.

FLC đặt mục tiêu trở lại sàn: Cổ phiếu dự kiến giao dịch từ quý I/2026

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhân sự và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên vào HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Tập đoàn dự kiến đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên sàn UPCOM vào quý I/2026.

Đại gia Vũ Văn Tiền rời ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc Geleximco

Tập đoàn Geleximco ngày 14/11 cho biết HĐQT đã ban hành quyết định (ngày 11/11) bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco.

Cùng thời điểm, Geleximco thông qua nghị quyết thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn, do ông Vũ Văn Tiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Ngày 14/11, Ngân hàng An Bình (ABBank) cũng công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này, thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Trước đó, ông Tiền là Phó Chủ tịch ABBank.

Cuộc sống xa hoa của chủ nhân thẩm mỹ viện Mailisa

Sáng 13/11, lực lượng công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh ở TPHCM, Đắk Lắk và Hà Nội. Đây là các cơ sở thuộc hệ thống Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có 17 chi nhánh toàn quốc, phục vụ hơn 16 triệu khách hàng. Có thể nói, chủ sở hữu thẩm mỹ viện Mailisa có cuộc sống xa hoa, được nhiều người mơ ước.

Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Bà Ba Huân: 'Các khoản nợ thuế của công ty không liên quan tới tôi và gia đình'

Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2) vừa ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Ba Huân (địa chỉ số 2 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TPHCM) bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Lý do bị cưỡng chế do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ bị cưỡng chế là hơn 51,3 tỷ đồng.

Công ty CP Ba Huân vốn được doanh nhân nổi tiếng Phạm Thị Huân (SN 1954, còn gọi là bà Ba Huân) gây dựng. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Huân cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp do mình sáng lập.

Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer vừa có phiên đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sau phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer (vào ngày 10/11), sáng 12/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer tại Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác.

Bỏ thuế khoán, áp sổ sách mới: Hộ kinh doanh dưới 3 tỷ đồng chuẩn bị thay đổi lớn

Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ và cá nhân kinh doanh, thay thế Thông tư số 88/2021.

Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng thực hiện kế toán theo hướng dẫn tại thông tư hoặc có thể áp dụng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đối với hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng căn cứ vào phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân để thực hiện kế toán theo một trong hai trường hợp.

Bà Vũ Kim Hạnh nói về hàng giả trên mạng

Sáng 11/11, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Đại hội bất thường lần thứ I nhiệm kỳ (2025-2030).

Trao đổi với VietNamNet bên lề sự kiện, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết, các doanh nghiệp làm ăn chân chính đang rất nỗ lực trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái.

"80% hàng hoá đang phân phối trên không gian mạng là giả, nhái. Trong khi đó, người tiêu dùng đứng trước sự lựa chọn đầy nhạy cảm về giá", bà nói.

Khách sạn không cho nhận phòng vì đến muộn

Sự việc một nữ du khách bị từ chối nhận phòng lúc 2h sáng dù đã trả đủ tiền phòng cho 3 ngày tại Royal Hostel 19 Hàng Cháo đang thu hút sự chú ý của dư luận và mạng xã hội.

Là người có kinh nghiệm trong hoạt động khách sạn, bà Đặng Quỳnh Anh làm tại một công ty chuyên về booking, cho biết nguyên tắc cơ bản khi khách đã thanh toán là phòng thuộc quyền của khách trong thời gian họ đã mua. Tình huống của nhân viên trong vụ việc là thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều cơ sở lưu trú có tên tương tự đã bị nhầm lẫn nhận đánh giá tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín dù không liên quan.