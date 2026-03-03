Trong phiên giao dịch 3/3, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận áp lực bán mạnh.

Kết thúc phiên 3/3, chỉ số VN-Index giảm 32,96 điểm (-1,8%) xuống 1.813,14 điểm. VN30-Index giảm gần 2,6% xuống 1.959,35 điểm.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột VN30, chỉ có 6 mã tăng giá, còn lại đều giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm sâu. VIC giảm sàn, mất 11.700 đồng xuống 155.500 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm 7.000 đồng xuống 93.500 đồng/cp. Vinpearl (VPL) giảm 4.200 đồng xuống 75.900 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm 1.450 đồng xuống 26.350 đồng/cp.

Cổ phiếu hàng không VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 4.900 đồng xuống 164.100 đồng/cp.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 2,4 tỷ USD. Ảnh: VIC

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh. BIDV (BID) giảm 1.650 đồng xuống 43.550 đồng/cp. Vietinbank (CTG) giảm 950 đồng xuống 35.900 đồng/cp. Vietcombank (VCB) giảm 1.300 đồng xuống 61.600 đồng/cp. Techcombank (TCB) giảm 1.050 đồng xuống 33.600 đồng/cp.

Cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG) giảm 800 đồng xuống 27.700 đồng/cp. Masan (MSN) giảm 1.400 đồng xuống 77.000 đồng/cp…

Các cổ phiếu giảm giá còn ghi nhận mã FPT do Chủ tịch Trương Gia Bình lãnh đạo và Thế Giới Di Động (MWG) của đại gia Nguyễn Đức Tài. FPT giảm 2.600 đồng xuống 87.000 đồng/cp. MWG giảm 1.800 đồng xuống 88.200 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu họ Vin giảm mạnh khiến tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bốc hơi. Theo Forbes, tính tới 3/3, tài sản của ông Vượng giảm 2,4 tỷ USD (-8,5%) xuống 25,4 tỷ USD, xếp thứ 95 trên thế giới.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản giảm 242 triệu USD (-5,8%) xuống 4 tỷ USD. Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản tính tới 3/3 đạt 2,8 tỷ USD, xếp 1.471 trên thế giới, giảm 114 triệu USD so với phiên trước.

Tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) giảm 152 triệu USD xuống 2,4 tỷ USD, xếp 1.763 trên thế giới. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm 30 triệu USD xuống 1,1 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí, vận tải và phân bón tăng mạnh. Cổ phiếu PV GAS (GAS) và Petrolimex (PLX) tăng kịch trần. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tích cực.

Trên toàn thị trường, theo Chứng khoán CSI, xét về tương quan tăng/giảm thì áp lực bán vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế hơn với số mã giảm hơn gấp đôi số mã tăng. Thanh khoản tiếp tục có phiên tăng mạnh với khối lượng vượt (+43,2%) so với bình quân 20 phiên.

Theo CSI, với việc đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ (1.823- 1.833 điểm) đi kèm với thanh khoản ở mức cao đang tiếp tục phản ánh tín hiệu tiêu cực. Khả năng VN-Index sẽ tìm về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn, ở ngưỡng quanh mốc 1.780 điểm. Rủi ro có chiều hướng lớn hơn cơ hội.

Dù vậy, trong năm 2026, nhiều công ty chứng khoán đưa ra nhận định tích cực về thị trường chứng khoán với dòng vốn ngoại có thể đổ vào kênh này. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng nội địa, hạ tầng và chuyển đổi xanh được đánh giá có thể hút dòng tiền.