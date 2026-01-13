Sau khi U23 Việt Nam tạo địa chấn quật ngã U23 Ả Rập Xê Út, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á và khiến đội chủ nhà bị loại sớm, làn sóng ngưỡng mộ đã lan rộng khắp Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ khu vực liên tục dành những lời khen cho màn trình diễn bản lĩnh của "Những chiến binh Sao vàng".

U23 Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngưỡng mộ - Ảnh: Ted Trần

Tài khoản Chai En hào hứng chia sẻ câu chuyện thắng cược: “Những người bạn của tôi đến từ Thái Lan và Indonesia nói rằng nếu Việt Nam thắng, họ sẽ gọi tôi là anh trai.

Bây giờ chỉ cần gọi Việt Nam là anh trai của bạn.” Bình luận hài hước này nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt hưởng ứng.

CĐV Indonesia - Jasmin Bassi bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Tôi không thể tin đội tuyển trẻ Việt Nam lại mạnh đến vậy. Họ đánh bại gã khổng lồ Ả Rập Xê Út một cách bình tĩnh, quyết đoán và chuyền bóng rất thông minh.”

Trong khi đó, tài khoản Rice thừa nhận đã đánh giá thấp Việt Nam: “Tôi nghĩ họ chỉ chơi chậm để giữ ngôi đầu bảng, nhưng Ả Rập Xê Út hoàn toàn bất lực. Chúc mừng Việt Nam.”

Đồng quan điểm, Backhand nhận xét thế hệ hiện tại tự tin và toàn diện hơn trước. Ngay cả CĐV Thái Lan cũng phải dành lời tôn trọng: “Một màn trình diễn tuyệt vời của Việt Nam. Chúc may mắn ở vòng tiếp theo.” Dưới thời HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam rõ ràng đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn