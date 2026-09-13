Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Bộ Nội vụ.

Về hoàn thiện thể chế và tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ chuẩn bị tốt hồ sơ các đề án trình hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Các đề án gồm: Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ hôm 9/9. Ảnh: Bộ Nội vụ

Bên cạnh đó, bộ cần chuẩn bị kỹ hồ sơ 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật trong lĩnh vực nội vụ; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã tiêu biểu trước ngày 15/9

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/9.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng đề án "Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu của tình hình mới", báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 9.

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở tình hình thực tiễn của các địa phương. Các nhiệm vụ này cần hoàn thành trong tháng 9.

Phó Thủ tướng lưu ý tổ chức thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã đối với các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực, địa bàn, hoàn thành trong tháng 9.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý theo đúng số lượng biên chế được Bộ Chính trị giao; xây dựng, hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng chủ trì đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, hoàn thành trong tháng 12.

Về công vụ, công chức, Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Trung ương Đảng, hoàn thiện hồ sơ đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững để báo cáo Trung ương tại hội nghị lần thứ tư.