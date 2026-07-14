Nền tảng cốt lõi giúp triển khai hiệu quả hoạt động giảm nghèo thông tin

Là một nội dung quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin hướng tới bảo đảm rằng người dân, đặc biệt là người nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tiếp cận những thông tin thiết yếu, chính thống một cách kịp thời.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển hạ tầng số và phát triển nhân lực số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho đông đảo người dân được nhận định giữ vai trò nền tảng cốt lõi để công tác giảm nghèo thông tin được triển khai một cách có hiệu quả, qua đó tạo động lực cho giảm nghèo bền vững.

Tại “Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” được phê duyệt ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ đã một lần nữa nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam về chuyển đổi số quốc gia như: Chuyển đổi số phải được thực hiện toàn diện, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và đối tượng thụ hưởng chính của quá trình chuyển đổi số; thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số là các trụ cột cốt lõi của chuyển đổi số quốc gia...

“Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” đã xác định rõ hạ tầng số là 1 trong những trụ cột của chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại chiến lược này, các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đã được vạch rõ: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt tối thiểu 95%; tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%.

Cùng với đó, phấn đấu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt 100%; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.

Mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng số tại các khu vực khó khăn

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, tại chiến lược mới được phê duyệt, phát triển hạ tầng số đã được xác định là 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ khác như hoàn thiện thể chế số; phát triển dữ liệu số, nền tảng số dùng chung; phát triển nhân lực số; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong đó, về phát triển hạ tầng số, Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng băng rộng cố định và di động tốc độ cao, hạ tầng 5G và các thế hệ mạng di động tiếp theo; hạ tầng Internet vạn vật, điện toán đám mây, điện toán biên, trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng phục vụ AI và các nền tảng kết nối số quy mô lớn.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông mặt đất và hạ tầng vệ tinh, bảo đảm kết nối số an toàn, liên tục trên phạm vi toàn quốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy nhanh phổ cập hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến hộ gia đình, mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng số tại các khu vực khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách số; đồng thời, bảo đảm hạ tầng số có năng lực chống chịu trước rủi ro an ninh mạng, thiên tai, khủng hoảng, gián đoạn chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống...

Đối với việc phát triển nhân lực số, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ then chốt để chuyển đổi số thành công, Chiến lược nêu rõ cần có các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhân lực số toàn diện, gồm nhân lực công nghệ số, nhân lực quản trị chuyển đổi số, lực lượng lao động có kỹ năng số, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp có năng lực tham gia an toàn, hiệu quả vào môi trường số.

Cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhân lực số sẽ tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới gồm có: Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ xây dựng chính sách, cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, CNTT và an toàn thông tin mạng, tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi số ở cơ sở.

Ưu tiên phát triển năng lực lãnh đạo số, quản trị số và ra quyết định dựa trên dữ liệu; bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng số thường xuyên cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cơ bản, kỹ năng an toàn số, giao dịch số, thanh toán số, chữ ký số, định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số; ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế...