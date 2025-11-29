Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 3-5km/h. Đến 4h ngày 30/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 330km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 15 Koto, cập nhật sáng 29/11. Nguồn: NCHMF

24 giờ tiếp theo, bão di chuyển sang hướng Tây, tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 4h ngày 1/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km về phía Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Đến 4h ngày 2/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km về phía Đông. Cường độ bão lúc này giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực Nam Biển Đông hôm nay

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông. Lúc 1h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, cập nhật sáng 29/11. Nguồn: NCHMF

Đây là một cơn áp thấp, tàn dư của bão Senyar trên Ấn Độ Dương, có khả năng vào Biển Đông trong 24 giờ tới với cường độ cấp 7.

Theo các chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương đi xuyên qua Malaysia, sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

"Bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca - là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001)", chuyên gia khí tượng thông tin.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, khoảng 15km/h, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Đến 1h ngày 1/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông; cường độ giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.