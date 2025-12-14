3h00 ngày 15/12, sân Mendizorrotza:

Bên bờ vực thẳm, Xabi Alonso tiếp tục nỗ lực hàn gắn sự gắn kết trong phòng thay đồ Real Madrid. Tương lai bất định đang chờ đợi ông.

Lãnh đạo Real Madrid xem trận làm khách của Alaves là cuộc chiến quyết định để đưa ra lựa chọn về công việc của Alonso, sau những cải thiện trong trận thua Man City.

Alonso chịu nhiều sức ép. Ảnh: EFE

Đứng trước vực sâu, Alonso có một niềm hy vọng: Kylian Mbappe trở lại để cứu viện, sau khi vắng mặt hồi giữa tuần vì chấn thương.

Mbappe ghi 25 bàn mùa này, là cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của Alonso. Tiền đạo người Pháp vừa trải qua những buổi tập đặc biệt để đạt thể trạng tốt nhất.

Trong trận thua Man City, có thể thấy Alonso nhớ Mbappe như thế nào. Real Madrid có rất nhiều cơ hội, tấn công liên tục nhưng thiếu chân sút để chuyển hóa thành bàn thắng.

Bản thân Mbappe cũng muốn tỏa sáng khi gặp lại Alaves, đối thủ từng gắn với thẻ đỏ của anh mùa trước.

Trước khi đến xứ Basque, giới truyền thông một lần nữa nói về khả năng Alonso bị sa thải nếu thua Alaves, trong bối cảnh Barcelona bỏ xa 7 điểm trên ngôi đầu La Liga.

“Tôi đã ở trong bóng đá nhiều năm. Tôi không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì có thể xảy ra”, Alonso tỏ ra bình thản.

Cựu tiền vệ 44 tuổi không sợ bị sa thải: “Đó là những chuyện bình thường, đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong tương lai. Cần đối diện chúng với trách nhiệm của vị trí công việc và những gì chúng tôi đại diện”.

Ngoài Mbappe trên hàng công, Xabi Alonso cũng đón sự trở lại của trung vệ Dean Huijsen, người bỏ lỡ 5 trận gần nhất.

Sự hiện diện của Huijsen phần nào giúp giảm bớt nỗi lo về danh sách chấn thương dày đặc của Real Madrid: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Alaba và Camavinga.

Mbappe trở lại là điều tích cực. Ảnh: RMCF

Có một vấn đề với Alonso: ông không có hậu vệ trái nào trước Alaves, khi Alvaro Carreras và Fran Garcia bị treo giò. Victor Valdepenas từ đội trẻ có thể thay thế.

Trong 8 trận gần nhất, Real Madrid chỉ giành 2 chiến thắng. Alonso gửi thông điệp: “Giờ là lúc phải làm việc để đảo ngược tình thế. Chúng tôi muốn thay đổi đà kết quả…”.

Một số cầu thủ công khai ủng hộ Alonso sau trận thua Man City. “Trong phòng thay đồ, chúng tôi liên lạc mỗi ngày, cùng làm việc trong những thời điểm tốt và cả lúc không thuận lợi”.

Alonso tự tin về chiến thắng: “Chúng tôi biết mình đang gặp khó khăn và có thể trưởng thành nếu vượt qua giai đoạn này”.

Ông kết luận: “Nếu đảo ngược được quỹ đạo hiện tại, vài tuần nữa chúng tôi có thể nhìn lại và thấy mình đã trưởng thành ra sao”.

Lực lượng:

Alaves: Guridi chấn thương, Garces bị treo giò.

Real Madrid: Carvajal, Trent, Mendy, Alaba, Camavinga chấn thương. Carreras và Fran Garcia bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Alaves (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Valdepenas; Rodrygo, Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.